お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。約20年ぶりに俳優小出恵介（42）と再会したと明かした。

小木はゴールデンウイークに地元の友達と一緒に沖縄・宮古島に行ったという。「朝、ボート乗り場に行くと船長さんとケイスケがいたのよ」と切り出すと、矢作が思わず「ケイスケ？ 本田圭佑？」とツッコミを入れた。

小木は「ケイスケといえば小出でしょうよ」と反応した上で「あ、やべと思って。逃亡犯じゃんと思って、一瞬。気軽に話しかけてくるから。え、ちょっと待ってって」と状況を説明。

矢作から「そんなに面識あった？」と聞かれると、小木は「ないのよ。昔、キシリッシュのCMとか」と語った。

そして状況を説明。「いきなりボートの狭い中で一緒になるって、怖いじゃん。小出恵介と。俺は一緒にいていいのかと。この人なんかあったんじゃないかと思い出しながら。小出君に『俺、大丈夫なんだよね？ 一緒にいて』って。向こうも『大丈夫大丈夫、そんなことないから』と。20年ぶりに話してその会話だから。大丈夫なの？って」と語った。

小出から写真をせがまれたといい「すげー写真撮ろうとするから。『一緒に撮って大丈夫？』って」とやりとりを明かした。小出はスキューバダイビングの免許取得のために来ていたといい、その後は夜ご飯をともにしたという。「こんなデリカシーのない出会いしながら、向こうから『ご飯食べましょうよ』って」と語った。

おぎやはぎ、小出らは06年10月〜2007年9月まで「キシリッシュSHOW!シリーズ」のCMに出演していた。