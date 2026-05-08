部下との1on1で「何を話せばいいのか」と悩む上司は少なくない。しかし、キャリアカウンセラーとしても活動しているコピーライターの荒木俊哉氏は、1on1の場で重要なのは話す内容ではなく、関わり方だと指摘する。1on1で上司が意識すべき姿勢とは。※本稿は、コピーライターの荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

部下との1on1で

上司が意識すべきこと

管理職やチームのリーダーを担う立場になると、欠かせないのが部下との1on1です。役職ゆえの気負いからか「1on1で部下に何を話してあげればいいか」という発想につい陥りがちです。

しかし私は、むしろ「何を話さないほうがいいか」を考えることが重要だと考えています。さて、一体それはなぜでしょうか？

部下との1on1で「話さないこと」についてお話しする前に、前提として、次のポイントを日頃から心がけるようにしてみてください。

そのポイントとは「相手の好きなところを1つ見つける」です。

そもそも面談の時だけ「自分に心を開いてほしい」と思うのは虫がいい話です。普段から心を開いて接していない相手に、1on1の場でいきなり本音を話せるわけがないからです。

まず大切なのは、日頃から部下は何が得意で、どんなところが長所なのかを観察して理解しておくこと。そうすれば自然と、部下の好きなところの1つくらいは見つかるはずです。

そうやって関心のベクトルを常に部下に向け、気づいたことを普段からそれとなく伝える。この地道な積み重ねによって、「この人はきちんと自分に関心を持ってくれているんだな」と相手が感じてくれれば、1on1で本音を話してもらえる下地ができてきます。

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