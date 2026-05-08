世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。大熱狂の東京ドームで井上が見せた高速ジャブが、大きな話題となっている。

両者が心技体を全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。

井上はとてつもない反射速度で中谷のパンチをかわした他、11回には強烈な右アッパーで中谷に眼窩底骨折を負わせた。さらに、ボクシングの基本とも言えるジャブでも驚異のクオリティーを示した。

お互いがフェイントをかけて探り合う中、井上は上、下、上とジャブ3連打。一発目こそ届かなかったものの、3発目は的確に当てて中谷をのけぞらせた。このシーンに見たX上のファンからは感嘆の声が漏れる。

「スローで見ても速い…」

「井上尚弥はすべて超一流だが、とにかくジャブが異次元」

「変態だね」

「3撃目であんな加速できるものなのか」

「あの角度にあのハンドスピードはやはりモンスター」

「井上尚弥の肘には強力なバネでも入ってんのかと疑うレベル」

“世紀の一戦”を制した井上は、米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。



（THE ANSWER編集部）