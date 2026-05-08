アップルの新型ノートパソコン「MacBook Neo」は大成功を収めているようです。

アップルの決算発表会で同社のティム・クックCEOは、MacBook Neoに対する顧客の反応は「桁外れだ」と発言。「現在の状況にはこれ以上ないほど満足している」と語っています。

アップルは発表前から、MacBook Neoの売れ行きに期待していました。しかし、MacBook Neoの需要はアップルの予想を上回り、初めてMacを購入する顧客数は過去最高を記録したとクックCEOは述べています。長い間、同じMacを使い続けてきたユーザーにもMacBook Neoはウケているようです。

この思わぬ需要に、MacBook Neoの供給はやや追いついていない模様。アップルの米国のオンラインストアでは、MacBook Neoのすべての構成の配送予定が2〜3週間後と表示されています。

iPhoneのチップを搭載し、物価高でも気軽に購入できるMacBook Neo。アップルの定番アイテムとなりそうです。

Source: MacRumors

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