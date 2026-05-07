松本人志、母・秋子さんに会いに行く 感動の“再会”を『DOWNTOWN＋』で配信
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」では、10日に『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』を配信する。松本人志が、オカンに会いに愛媛に行く、感動の「その日。」にカメラが完全密着した。
【写真】ともに笑顔！若き日の松本人志と母・秋子さん
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受けてついに松本が動いた。
本作は、愛媛でオカンと待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。本編への期待を高める、異例の約12分間に及ぶ【特別先行映像】を公式YouTubeにて公開している。
【写真】ともに笑顔！若き日の松本人志と母・秋子さん
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受けてついに松本が動いた。
本作は、愛媛でオカンと待望の再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。本編への期待を高める、異例の約12分間に及ぶ【特別先行映像】を公式YouTubeにて公開している。