新しい八代市の庁舎は2022年に完成しました。2016年の熊本地震で被災したため、総事業費約171億円かけて建てかえられました。

【写真を見る】「10億から11億、足りない」 入札の評価基準や工事の追加発注を指示か 逮捕された八代市議 熊本・八代市庁舎建設めぐる疑惑

この建設工事を118億円で落札したのが、前田建設工業を代表とする共同企業体です。手を挙げた唯一の企業で、落札率は99.9％でした。

「一言一句、変更することなく」

業者選定に不正はなかったか、議会が設置した調査特別委員会で職員が「業者を選んだ基準」について証言しました。

職員の証言「（選定基準案は）"天の声"によるもので、一言一句、変更することなくこの案に従って行うように と」

また別の元職員は、落札された後の成松市議からの要求について、こう証言しました。

業者の選定に関わった元職員「（成松市議が）対面に座って開口一番『頼むバイ』と。何のことか一瞬、分からなかった。『受注額が足りない』と。試しに『いくら足りないんですか？』と聞いたら『10億から11億』と」

容疑者宅で受け渡しか

現職議員が逮捕された事件、警察は、園川容疑者が前田建設工業に「成松という有力議員がいる」と紹介したとみています。そして、松浦容疑者の自宅で前田建設工業側から3人に、6000万円が渡されたとされています。

警察は、成松市議が、入札の評価基準について便宜を図ったとみています。

市議の指示は…

警察は「前田建設工業が希望する評価基準」を採用するよう、成松市議が担当職員に指示したとしています。さらに、前田建設工業が約11億円を利益にできるよう、外構工事の追加発注などをするよう、指示したとみられています。

なお、前田建設工業の贈賄については時効が成立しています。