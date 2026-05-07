ビヨンセ＆ニコール・キッドマンの娘が“掟破り”のメットガラデビュー！
ファッションの祭典「メットガラ」が、日本時間5月5日にニューヨークで開催され、ニコール・キッドマンと元夫キース・アーバンの娘サンデー・ローズと、ビヨンセとジェイ・Zの愛娘ブルー・アイビーが、“掟破り”の堂々たるデビューを飾った。
【写真】14歳とは思えない！ メットガラに登場したブルー・アイビー
メットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展覧会のオープニングを祝い、毎年5月の第1月曜日に開催される完全招待制のビッグイベント。今年は特別展のテーマ「Costume Art」にちなみ、ドレスコードは「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」とされた。
今年共同ホストを務めたニコールは、昨年離婚した夫ではなくモデルとして活動を始めた17歳の娘サンデー・ローズと来場。ニコールは、シャネルによる鮮やかなレッドのスパンコールドレス、サンデー・ローズは、ディオールによるフラワーモチーフのボリュームドレスをチョイスし、母娘でポーズを取った。メットガラは通常18歳未満の参加が認められていないため、ちょっとした特別措置が取られた模様。
一方、母ビヨンセのコンサートにバックダンサーとして出演するなど、エンターテインメントの世界で存在感を増しているブルー・アイビーは、バレンシアガによるクリーム色のボリュームドレスにボンバージャケットを合わせて登場。両親とともにレッドカーペットを歩いた。関係者や父ジェイ・Ｚに促されても、サングラスを外さない姿がSNSで注目を集めた。大人びて見えるブルー・アイビーだが、まだ14歳。ニコールと共に共同ホストを務めたビヨンセも、ルール無視を決め込んだようだ。
他にも、ケイト・モスとライラ・モス母娘や、クリス・ジェンナー、キム・カーダシアン、「乳首解放（Free The Nipple）」コーデをおそろいで披露したカイリー・ジェンナー＆ケンダル・ジェンナーのカーダシアン／ジェンナー一家など、ファミリーで出席するセレブが目立った。
【写真】14歳とは思えない！ メットガラに登場したブルー・アイビー
メットガラは、メトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートの特別展覧会のオープニングを祝い、毎年5月の第1月曜日に開催される完全招待制のビッグイベント。今年は特別展のテーマ「Costume Art」にちなみ、ドレスコードは「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」とされた。
一方、母ビヨンセのコンサートにバックダンサーとして出演するなど、エンターテインメントの世界で存在感を増しているブルー・アイビーは、バレンシアガによるクリーム色のボリュームドレスにボンバージャケットを合わせて登場。両親とともにレッドカーペットを歩いた。関係者や父ジェイ・Ｚに促されても、サングラスを外さない姿がSNSで注目を集めた。大人びて見えるブルー・アイビーだが、まだ14歳。ニコールと共に共同ホストを務めたビヨンセも、ルール無視を決め込んだようだ。
他にも、ケイト・モスとライラ・モス母娘や、クリス・ジェンナー、キム・カーダシアン、「乳首解放（Free The Nipple）」コーデをおそろいで披露したカイリー・ジェンナー＆ケンダル・ジェンナーのカーダシアン／ジェンナー一家など、ファミリーで出席するセレブが目立った。