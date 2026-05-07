「木を持ち帰りたいイヌ

VS

置いて帰ってほしい飼い主」



【動画】木の枝を持って帰りたい犬さん、ドアにゴンゴン当たってます

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、口に長い棒をくわえて、こちらをじっと見つめてくる白い犬さんの写真と動画。動画にはドッグランの出口の戸を細めに開けつつ「（棒を地面に）置いて」という飼い主さんの声と、あきらめきれずに棒をくわえたまま何度も戸を通ろうとする犬さんの様子が映っています。



投稿したのは「SKI&POW」（@snowski1008）さん（以下、飼い主さん）です。犬さんのお名まえは「SKI（スキー）」くんといい、現在9歳になるサモエドの男の子です。スキーくんはサモエドとハスキーを両親に持ち、今春1歳になったばかりの「POW（パウ）」くんとともに暮らしています。



「長ーい棒見つけたねー さすがSKIくん、おもしろすぎます」

「せっかくの収穫だから…」

「ちょっとフェイント入れるの賢い」

投稿を見た人たちから様々な声が届きました。



「勝敗が気になる方へ 諦めて木を置く姿を見るまでが ルーティンです」



こんな説明とともに、その後の顛末も投稿した飼い主さん。とうとう口から棒を落とし、飼い主さんの誉め言葉とともに戸を通りぬけるスキーくんの姿を映した動画も投稿されました。



一連の投稿について飼い主さんにお聞きしました。



いつものこと

――こういうことは以前にもあったのでしょうか？



普段から木の棒で遊ぶのが好きなため、その日のお気に入りは帰り際、車まで持ち帰ることが多いです。



――持って帰ろうと何度もトライしていました。



今回見つけた棒はあまりにも長かったのでドッグラン出口で置いて帰ってほしくあのような動画となりました。



――「木を置く姿」をご覧になった時のお気持ちは。



毎回のような出来事ですので諦めて置く姿はいつもの姿でした。



車の中では爆睡！

――この後は、機嫌よく帰宅なさったのでしょうか？



諦めて棒を落とした後は特に気にもせず、ドッグランで遊び疲れていますので、車に乗ると爆睡です。



どこへ行っても愛されるスキーくん

今回の投稿は記事執筆時点で「2.2万」件の「いいね」がついており、愛犬の投稿が拡散したことを「スキーが普段する可愛い姿をいろんな方が見てくださって嬉しいです」と喜ぶ飼い主さん。



さらに愛犬のふだんの性格について「スキーは人懐っこく、撫でてもらうのが大好きなため、どんな場所へ連れて行っても愛される性格で飼い主としてはとても嬉しいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）