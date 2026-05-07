大葉健二さん死去、72歳 『宇宙刑事ギャバン』でギャバン役
俳優の大葉健二さんが6日、死去した。72歳だった。7日、ジャパンアクションエンタープライズが公式サイトで発表した。
【写真】大葉健二さん、ギャバンヒロインの叶和貴子との2ショット
サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました。享年72歳でした」と伝えた。「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者にて執り行わせていただきますとのことです」と伝えた。
大葉さんは、千葉真一さんに憧れ、ジャパンアクションクラブ（JAC）の一期生に。スタントマンとしても活躍した。代表作の『宇宙刑事ギャバン』一条寺烈／ギャバンのほか、『バトルフィーバーJ』曙四郎／バトルケニアや『電子戦隊デンジマン』青梅大五郎／デンジブルーなどを演じ、特撮作品に深い縁があった。
【写真】大葉健二さん、ギャバンヒロインの叶和貴子との2ショット
サイトでは「弊社業務提携俳優、大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました。享年72歳でした」と伝えた。「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者にて執り行わせていただきますとのことです」と伝えた。
大葉さんは、千葉真一さんに憧れ、ジャパンアクションクラブ（JAC）の一期生に。スタントマンとしても活躍した。代表作の『宇宙刑事ギャバン』一条寺烈／ギャバンのほか、『バトルフィーバーJ』曙四郎／バトルケニアや『電子戦隊デンジマン』青梅大五郎／デンジブルーなどを演じ、特撮作品に深い縁があった。