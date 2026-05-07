ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、メンバーであるミンジの去就を巡り、前向きな方向で協議中であると明らかにした。

7日、ADORはミンジのNewJeans復帰説に関連し、「今後の活動に関して内部的に議論を継続している」とした上で、「具体的な事項については現在、別途お伝えできる立場はない。全般的に前向きな方向で協議が続いている状況だと理解していただければ幸いだ」と答えた。

これに先立ち、同日NewJeansの公式ソーシャルメディア（SNS）には「HAPPY MINJI DAY」というメッセージと共に、ミンジがクッキーを作る過程を収めた写真が数枚投稿された。

該当の写真は2025年に撮影された古い写真だが、6日にミンジがファンたちの準備した誕生日記念カフェをサプライズ訪問し、手紙とクッキーを配ったという目撃談がSNS上でも投稿されているだけに、ミンジの誕生日を祝う意味を込めた写真と見られる。

また、ファン専用プラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のNewJeansアカウントのメイン画面には、ミンジの誕生日を祝うイメージが表示された。

2024年11月からNewJeansがADORと専属契約を巡って法的紛争を初めて以来、NewJeansの公式アカウントがミンジに言及したのは今回が初めてだ。

一方、裁判所は昨年10月、専属契約に関連してADOR側の主張を認める判断を下している。その後、ヘリンとヘイン、ハニはADORに復帰した。ダニエルは専属契約解除、ミンジは去就が明確に知らされていなかった。

当時、ADORはミンジについて「復帰を巡って議論中」という立場を明らかにしていたが、6カ月間、特段の発表は行われていなかった。