アクシアル リテイリング<8255.T>は後場に下げ幅を拡大し、年初来安値を連日更新した。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３０００億円（前期比１．５％増）、営業利益予想は１１７億円（同４．０％減）としており、減益の見通しを嫌気した売りが出ている。競合状況の激化による売上総利益率の低下や原油調達状況の悪化を踏まえた商品・資材価格の上昇などを見込む。なお、２６年３月期は売上高が２９５５億３６００万円（前の期比４．８％増）、営業利益が１２１億８５００万円（同１．０％増）だった。



同時に配当政策について累進配当を導入すると発表。２７年３月期以降の５年間は記念配当などを除き前期の水準を維持又は増配する。また、あわせて２６年９月末を基準日とする株主優待から長期保有株主優待制度による追加贈呈を始めると開示した。３月末と９月末を基準日として、継続保有期間が１年以上の株主へ直近の基準日における株式保有数に応じ、同社の店舗直営売り場の商品を購入する際１０００円ごとに使用できる株主優待券（１００円相当）を５００～２０００円相当（年間１０００～４０００円相当）を上乗せする。継続保有期間が３年以上の株主に対しては直近の基準日における株式保有数に応じ、１０００～４０００円相当（年間２０００～８０００円相当）を追加する。



出所：MINKABU PRESS