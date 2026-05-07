嵐「Step and Go」「Oh Yeah!」「COOL ＆ SOUL」ライブ映像連投にファン歓喜！「大ちゃんの歌声は国宝級」「ギラギラな嵐が大好き」「治安悪めの嵐えぐい」

【動画】嵐「Step and Go」「Oh Yeah!」「COOL ＆ SOUL」ライブ映像

嵐公式TikTokにて、過去ツアーのライブ映像が続々と公開されている。

■大野のポーズに櫻井が笑顔を見せたり5人で息ぴったりにターンを決める姿も

「#ThrowBackARASHI」のタグ付きで公開されたのは、2007年「Step and Go」・2008年「Oh Yeah!」・2013年「COOL ＆ SOUL」のライブ映像。

「Step and Go」は『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』ツアーの映像。

赤×金の衣装で花道に登場した5人が、客席に手を振りながら歌い踊る様子が収められている。大野智が“両手に”の歌詞に合わせて大きく両手を広げ、それを見て笑顔を見せる櫻井翔の姿も。

コメント欄には「大野くんのポーズかわいい」「大ちゃんの歌声は国宝級」「ステゴーのわちゃわちゃ感大好き」などといったファンの声が続々と到着している。

「Oh Yeah!」は 『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time －コトバノチカラ－』ツアーの映像。

ショッキングピンクのシャツにブルーのキラキラパンツ姿で、松本潤が「手ぇあげろ！」と客席を煽り、それに合わせ嵐が思いっきり手を左右に振り、それに合わせてファンも同じ振りで盛り上がる。5人で息ぴったりにターンを決める姿や、客席をニコニコ見つめる相葉雅紀のアップも必見。

こちらのコメント欄にも「松潤のかけ声からはじまるのうれしい」「勝手に手が左右に動く曲」「キラッキラの脚長な衣装」などといったファンの声が続々と到着。

「COOL ＆ SOUL」は『ARASHI アラフェス’13 NATIONAL STADIUM 2013』ツアーの映像。

ネオンの“嵐”ロゴが輝くなか、5人はスペイシーなシルバー衣装で、ズラリと会見時のようなマイクが並んだデスクに座っている。

櫻井は足を机の上にのせるやんちゃぶりを見せ、松本はキメキメのサングラス姿、二宮和也はめんどくさそうに思いきり伸びをする。そのまま座って歌うかと思えば、櫻井がすっくと立ちあがりラップをはじめ、それに続くメンバーの姿も収められている。

コメント欄には「治安悪めの嵐えぐい」「ギラギラな嵐が大好き」「優等生イメージの櫻井くんの振り幅が最高」などといったファンの声が続々と到着している。

■「Step and Go」（『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』）

■「Oh Yeah!」（『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time －コトバノチカラ－』）

■「COOL ＆ SOUL」（『ARASHI アラフェス’13 NATIONAL STADIUM 2013』）