任天堂は、Nintendo Switch 2用ソフト『Star Fox』を6月25日に発売することを発表した。あわせて予約受付も開始されている。

【画像あり】キャラクターのデザインがより動物っぽく スクリーンショット一覧（多数あり）

本作はNINTENDO 64用ソフト『スターフォックス64』のリメイク版となるもの。グラフィックに加えてキャラクターデザインも一新され、ステージ間のブリーフィングやこれまでになかった新規ムービーシーン、キャラクターや惑星の詳細がわかる図鑑テキストも大幅に追加されている。

「ストーリーモード」では、さまざまな惑星や宙域を転戦しながら仲間と共に敵の本拠地を目指す。ステージでのミッション達成や敵機の撃墜数などプレイ内容によって進むルートが変化する仕組みで、イージー・ノーマル・エキスパートの3つの難易度から選択できる。Joy-Con 2をおすそわけすれば、パイロットとシューターで役割を分担して2人プレイも可能だ。

収録ステージは惑星のほか、小惑星帯や星雲の内部などを含む全16種類。クリアしたステージから好きなものを選び、設定されたお題に挑戦する「チャレンジモード」も用意されている。

フォックスたちが乗り込むマシンは、超高性能全領域戦闘機「アーウィン」、高機動地対空戦車「ランドマスター」、改造探査潜水艦「ブルーマリン」の3種類。進むルートによって、戦車や潜水艦で道を切り開く場面もある。

本作では新たに、ルールの異なる3つのステージで4vs4のチームバトルが楽しめる「バトルモード」を収録。世界中のプレイヤーとの対戦に加え、フレンドとのプライベートマッチや、フレンド同士でチームを組んでのオンラインマッチングなど、さまざまなスタイルでのチーム戦に対応する。オフラインではひとりでCPUとの対戦が可能だ。

また、ゲームチャットで「なりきりフィルター」を使うと、画面に映る自分の顔をゲーム内のキャラクターの姿に変えることができる。顔の向きだけでなく、口の動き、まばたきや眉毛の動きも反映される。利用にはNintendo Switch 2 カメラ（別売）などのUSBカメラが必要となる。

『Star Fox』はニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで予約受付中。全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも、準備が整い次第、予約受付が開始される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）