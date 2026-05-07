嵐5人が青空の下カジュアルコーデで並ぶビジュアルに反響！「松潤のメッシュヘア素敵」「かっこよすぎる」「5人の立ち姿だけで強い」「全員オーラすごい」

【写真＆動画】嵐「Turning Up」ジャケット写真／「Turning Up」MV／Choreography Video／「Turning Up」（R3HAB Remix）MV／大野智＆櫻井翔＆松本潤のダンス動画

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として「Turning Up」のジャケット写真を公開し、注目を集めている。

■嵐、初のデジタルシングル「Turning Up」

「Turning Up」は2019年11月3日にリリース。グループ初のデジタルシングルとして発表された楽曲だ。

公開されたカットには、代々木第一体育館を背景に、5人が並ぶ姿が収められている。空の青さと建物のスケール感に黄色の「Turning Up」の文字が重なる印象的な1枚だ。

2枚目では、ロゴのないシンプルな集合カットも公開。ジャケットやコート、フーディー、チェックシャツなどを合わせた秋冬らしいカジュアルスタイルで、落ち着いた色味のなかにキャメルや赤系パンツがアクセントを添えている。5人がまっすぐカメラを見つめ、それぞれの個性が際立つ立ち姿を披露している。

SNSでは「ビジュ最高」「この曲だいすき」「松潤のメッシュヘア素敵」「5人ともかっこよすぎる」「尊い」「今見てもオシャレ」「5人の立ち姿だけで強い」「全員オーラすごい」「この頃の嵐ほんと無敵」「絵になる」といった声が寄せられている。

■「Turning Up」MV

■「Turning Up」Choreography Video

■「Turning Up」（R3HAB Remix）MV

■大野智＆櫻井翔＆松本潤「Turning Up」（R3HAB Remix）ダンス動画