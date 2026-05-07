この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

60代おひとりさまの日常を発信するYouTubeチャンネル「ひごの暮らし」のひごひろみさんが、最新動画を公開。今回のテーマは「ユニクロ春服購入」ですが、そこにはAIを駆使しようとして思わぬ落とし穴にハマった、等身大のエピソードがありました。

■AIが選んだ服が「コメディアン」に！？
春のおしゃれを楽しもうとユニクロへ向かったひごさん。今回は新しい試みとして、AIに年齢や体型を入力してコーディネートを提案してもらったそうです。しかし、いざ店舗へ行くと指定のアイテムが見つからず、広い店内で「迷子」状態に。

さらに、AIが提案したシフォンスカートを試着してみると「私が着たらコメディアン……」と、自分の体型とのギャップに思わず苦笑い。技術の便利さと、実際に着てみた時の感覚の違いを痛感する結果となりました。

■救ってくれたのは「人間」のプロだった
途方に暮れていたひごさんを救ったのは、試着室のスタッフさんでした。
自分と体型が似ている店員さんに「太って見えないもの」を相談したところ、親身になってぴったりのアイテムを提案してくれたそうです。

紹介されたアイテムは、60代の体型もカバーしてくれる優秀なものばかり。

スマートアンクルパンツ： 春らしい丈感でスッキリ。

EZYワイドストレートジーンズ： 後ろゴムで「窮屈感がない」と絶賛。

コットンオーバーサイズシャツ： 綿100%のくつろぎ感。

最終的には、きちんと感とラフさを両立させた「ウォッシャブルスキッパーポロワンピース」など、大満足の買い物を終えることができました。

■失敗から学んだ「お買い物の秘訣」3選
ひごさんは、今回の経験から導き出した「失敗しないユニクロ活用術」を3つにまとめています。

品揃えが豊富な「大型店舗」を選ぶこと

店員さんに余裕がある「平日の午前中」に行くこと

最後は「店員さんに直接相談する」こと

「AIコーデで迷走してしまった」というリアルな体験談は、おしゃれ迷子になりがちな同世代への温かいエールになっています。

YouTubeの動画内容

00:00

ユニクロで購入した春服を紹介
01:17

スマートアンクルパンツとカーディガンで春らしく
03:17

穿き心地抜群のEZYワイドストレートジーンズ
06:04

着回し自在な黒のポロワンピース
07:22

AIコーデの失敗と上手なお買い物のポイント

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