阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新した。４月２６日の広島戦で阪神・近本光司が死球を受け、左手首を骨折。自身も現役時代に死球で左手首を骨折しており、苦い経験談を語った。

掛布氏は日本一に輝いた翌年の８６年４月２０日の中日戦で、中日のサイド右腕・斉藤学が投じたボールが顔面に向かってきた際に本能的に左手を出して、手首を骨折。連続試合出場が「６６３」でストップした。

「僕は２０日間ぐらいでギブス外して練習を始めて、ゲームに出た」と、４番打者としての強い責任感から完治を待たず、２６日後の５月１６日に復帰。だが、後遺症などもあり、調子を取り戻すことはなかった。その後、他の故障なども重なり、８８年限りでの引退の一因となった。

「中途半端な状態で出てくることだけは避けてほしい。骨折ですから完璧に治ります。それからでも絶対に遅くない。中途半端に行くと、僕も（その後に後遺症が）いろいろ出てきた。だから、近本にはお願いします。ゆっく休んで完璧に治してゲームに出てください」と球団の後輩を思いやった。