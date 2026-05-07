敵地アストロズ戦、二塁打＆適時打を放つ活躍

【MLB】ドジャース 12ー2 アストロズ（日本時間7日・ヒューストン）

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。26打席ぶりとなる安打を放つなど、4打数2安打1打点1四球の活躍で大勝に貢献した。

大谷は4月29日（同30日）の本拠地マーリンズ戦から5戦連続無安打。相手先発マッカラーズJr.と対戦した第1打席では空振り三振を喫し、連続打席無安打は自己ワーストとなる25に伸びた。

それでも3回無死一塁で迎えた第2打席では、右翼線への二塁打が飛び出し6試合ぶりとなる安打を記録した。

4回の第3打席は2番手アレクサンダーと対戦して四球。続くフリーマンの二塁打で生還した。5回2死一、三塁の第4打席ではシフトの間を抜く左前適時打を放ち、打点も記録した。6試合ぶり今季10度目のマルチ安打となった。

7回無死一塁で迎えた第5打席では二ゴロ。4打数2安打で、打率は.240から.248に上昇した。

前日5日（同6日）の同戦では今季最長7回を投げて4安打2失点。今季3度目の投手専念となった一戦で2敗目を喫した。昨季から登板翌日は結果を出せていなかったが、登板翌日は今季初のマルチ安打。昨季からの登板翌日の打撃成績は48打数7安打の打率.146、2本塁打、5打点となった。

ドジャースはパヘスが3本の本塁打を放つなど打線が爆発。今季6度目となる2桁得点での勝利を収めた。休養日を挟み、本拠地に戻ってブレーブスとの3連戦に臨む。（Full-Count編集部）