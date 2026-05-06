通勤中の過ごし方　3位「勉強・自己研鑽」、2位「音楽・ラジオ」、1位はやっぱり？

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年4月13日、327人の社会人男女を対象に実施した「2026年 出社に関する実態調査」の結果を発表した。

通勤時間は「非効率に感じる」が62.8％

＜「出社の頻度が増えた理由 3位「新しい仕事が始まった」、2位「対面の方が仕事が進めやすい」、1位は？」＞の続きです。

調査では、通勤時間をどう感じているかについて聞くと、「非効率に感じる」が最多の62.8％となった。次いで、「有効活用できる」が18.3%、「どちらとも言えない」が17.1%となった。

通勤中の過ごし方では「スマホ（SNS・ニュース）」が最多の57.8％、「音楽・ラジオ」が31.5％、「勉強・自己研鑽」が22.9％と続いた。

通勤にストレスを感じるかを聞くと、75.8％と多数を占めた。内訳は「とても感じる」が26.0%、「感じる」が21.7%、「どちらかといえば感じる」が28.1%となった。

通勤ストレスの仕事への影響を聞くと、「生産性が落ちる」が最多の51.1％、「通勤以前に出社が負担」が48.6％、「集中力が下がる」が30.0％と続いた。

出社は「必要だと思う」が76.8％

出社の必要性について聞くと、「必要だと思う派」が76.8％と多数を占めた。内訳は「とても必要だと思う」が10.4%、「必要だと思う」が26.6%、「どちらかといえば必要だと思う」が39.8%だった。

理由としては「すぐに質問しやすい」が最多の61.4％、「リモートより意思疎通できる」が52.6％、「上司、同僚、部下と話しやすい」が51.4％と続いた。

調査は2026年3月25日〜30日にインターネットで行われ、対象者は社会人男女のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。有効回答数は327人。