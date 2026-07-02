J-CAST会社ウォッチ

キャリア採用業務で「生成AIを利用している」28.7％ 今後も人間による対応を重視したいのは「面接・面談」75.3％ 学情調査

学情は2026年6月15日、企業・団体の人事担当者を対象とした「キャリア採用業務での生成AIの活用などに関する調査」の結果を発表した。生成AI活用は「…