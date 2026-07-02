J-CAST会社ウォッチ
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内定先の企業から内定者フォローを受けた頻度、月1回以上が59.3％ 印象がよかった施策に「社内報・資料の共有」83.0％ マイナビ調査
マイナビが運営する「マイナビ総合研究所」は2026年7月3日、社会人1〜3年目の会社員を対象に実施した「内定者フォローに関する調査」の結果を発表した…
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LINE NEXTとGMOメディアがタッグ ステーブルコインを活用したサービスの成長と事業拡大へ
LINE NEXTとGMOメディアは2026年7月21日、ステーブルコイン分野における日本国内新規事業の共同開発を目的に、基本合意書（MOU）を締結したと発表した…
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上司からのランチの誘いを断りにくい理由 3位「情報共有を逃したくない」、2位「職場の雰囲気を悪くしたくない」、1位は？
キャリアデザインセンターは2026年7月16日、同社が運営する「女の転職type」の女性会員を対象に実施した「職場のランチ事情に関する調査」の結果を発…
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新卒で入社した会社、早期に退職する理由 3位「成長・スキルアップが見込めない」、2位「労働時間・休日・働き方などの労働条件」、1位は？
学情は2026年7月13日、若者の早期退職への意識を探るため、今春の入社直後の段階で20代専門転職サイト「Re就活」に登録していた、26年４月入社の新入…
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夏バテによる仕事への影響 夏バテで「強いだるさ・疲労感」51.0％、「やる気が出ない／モチベーションが落ちた」40.8％ マイナビ調査
マイナビは2026年7月6日、20〜50代の正社員を対象にした「夏バテと仕事に関する調査」の結果を発表した。56.5％が夏バテを経験、「だるさ」「意欲低下…
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仕事のチャットやメールで「！」つけると...20代の50.0%、30代の33.8％「親しみを感じる」 40・50代はどう思う？
キャリアデザインセンターが運営する「女の転職type」は2026年7月2日、女性会員を対象に実施した「職場のコミュニケーションに関する調査」の結果を発…
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29.3％が「バーンアウト（燃え尽き症候群）」を経験 現在バーンアウトである人の35.1％が「勤務時間が長すぎる」 マイナビ調査
マイナビは2026年6月22日、20〜50代の正社員を対象に実施した「正社員の『バーンアウト（燃え尽き症候群）』に関する調査」の結果を発表した。現在バ…
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AIが仕事を奪うのではなく、AIを使える人に奪われる レバテックIT転職フェアで特別講演会
IT人材不足が深刻化する中、エンジニアと企業の出会いを提供する「レバテックIT転職フェア」が2026年7月26日、開催された。会場となった東京国際フォ…
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日本企業の自律型AI、「本番運用中」は世界最低水準の17％ 課題に「人材」「データ品質」「リアルタイム基盤」 Confluent社14か国調査
データストリーミングプラットフォームを手がけるConfluentはこのほど、世界14カ国・4625人のITリーダーを対象に実施したグローバル調査「Data Stream…
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夏の出社で体調不良の経験「ある派」は58.1％ 症状に「大量の発汗」59.8％、「強い疲労感」57.1％ Job総研調査
転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年6月8日、446人の社会人男女を対象に実施した「2026年 夏…
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今夏の出社予定...「出社が多い派」が76.0％、理想は「テレワーク希望派」が61.7％ Job総研調査
転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年6月8日、446人の社会人男女を対象に実施した「2026年 夏…
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今夏ボーナスの使い道 3位「旅行・レジャー」、2位「貯金」、1位は？ ジェイック調査
企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年6月23日、同社が運営する就職支援サービスを利用して就職した20代・30代の正社員…
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20代正社員の31.0%が1年以内に大きな失敗を経験、64.0％が「成長につながった」 ジェイック調査
企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年6月16日、同社の就職支援サービスを利用して正社員就職した20代を対象に実施した…
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キャリア採用業務で「生成AIを利用している」28.7％ 今後も人間による対応を重視したいのは「面接・面談」75.3％ 学情調査
学情は2026年6月15日、企業・団体の人事担当者を対象とした「キャリア採用業務での生成AIの活用などに関する調査」の結果を発表した。生成AI活用は「…
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日銀の利上げ発表で住宅の購入意欲は？ 「やや慎重になった」57.4％、「変わらない」36.2％ LIFULL HOME′S調査
LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2026年6月24日、5年以内に住宅ローン利用予定者を対象に実施した「住宅ローンに関する…
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物価高でボーナスの使い方の意識変わった？ 3位「生活費を最優先」、2位「貯蓄・資産運用を重視」、1位は？ ワークポート調査
人材紹介業のワークポートは2026年6月25日、20代〜40代のビジネスパーソンを対象に実施した、「2026年夏のボーナスに関するアンケート調査」の結果を…
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転職活動でSNSや口コミ原因で「応募をやめた」34.5％、「選考途中で辞退した」11.2％ ワークポート調査
人材紹介業のワークポートは2026年6月4日、20代〜40代のビジネスパーソンを対象に実施した、「転職活動におけるSNS・口コミの影響に関する調査」の結…
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天職に出会った経験「ある」41.2％ 天職と言える仕事の条件「好き・興味がある」43.7％ 「doda」調査
パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年6月8日、22歳〜59歳の男女5154人を対象に実施した「天職に関する調査」の結果を発表した。「…
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高血糖を招く「ペットボトル症候群」 熱中症対策に潜むリスクに注意を
2026年の夏も例年より暑くなるという予報がでている。熱中症にならないために水分を補給することが多くなるが、甘いジュースや炭酸飲料に手を伸ばして…
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上司と部下がコミュニケーション面で知りたいこと 部下の1位は「自分に期待していること」 上司の1位は「理想の指導の仕方」 Job総研調査
転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年6月1日、421人の社会人男女を対象に実施した「2026年 上…