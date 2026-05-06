スポーツSUVはBEVになる時代がやってきた

レクサスは2025年12月24日、ラグジュアリーBEV（バッテリーEV：電気自動車）「RZ」の最新モデルを発売しました。

RZは2023年3月にデビューしたクロスオーバーモデルです。

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当時、レクサスのBEVラインナップはコンパクトSUV「UX300e」のみであり、より大型で上質なBEVを求める声に応える形で投入されています。

レクサス初となるBEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用したことで、バッテリーやモーターの配置が最適化され、重量バランスに優れた軽快かつ安定した走りを実現しました。

ボディサイズは全長4805mm×全幅1895mm×全高1635mmで、ホイールベースは2850mmと長めに設定されています。

これによりゆとりある後席の居住性を確保しつつ、電動4WDシステム「DIRECT4」と軽量高剛性ボディの組み合わせによって、人とクルマの一体感が強いBEVらしい走りを実現しました。

外観で目を引くのが、BEVらしいグリルレスのフロントマスクです。

大きな開口部を伴う“グリル”はありませんが、レクサスの象徴であるスピンドル形状をボディ全体で表現することで、先進性とブランドアイデンティティを巧みに融合させています。

サイドからリアへと駆け上がるダイナミックなラインが躍動感を演出し、静止していても走り出しそうなスピード感のあるフォルムです。

室内で特に注目したいのが、F1マシンを彷彿とさせる斬新な形状のステアリングホイールです。

これはステアリングホイールと操舵系の機械的な接続をなくした「ステアバイワイヤ」技術によって実現しました。

通常であればタイヤをフルに切るには約500度のハンドル操作が必要ですが、RZではわずか200度の回転で同等の切れ角を達成しています。持ち替えの不要でダイレクトな操舵感覚は、ドライバーに新鮮な操縦体験をもたらしてくれます。

インテリアカラーはシックなオラージュやグレースケールのほか、華やかなヘーゼルも選択可能。開放的な大型パノラマルーフも設定されており、乗員全員が上質な空間を楽しめます。

最新モデルで特筆すべきは、パワートレインのラインナップ拡充です。

FF（前輪駆動）の「RZ350e」は150kWのフロントモーターを搭載し、システム最高出力は165kW（224.3ps）。3モデルの中で最も航続距離が長く、ロングドライブを重視するユーザーに最適な選択肢となっています。

一方、走りの楽しさを重視するユーザー向けにはAWD（四輪駆動）モデルを2種類用意。標準グレードの「RZ500e version L」は前後モーターのシステム最高出力250kW（339.9ps）、ハイパフォーマンスモデル「RZ550e F SPORT」はシステム最高出力300kW（407.8ps）という強烈な出力を誇ります。

「DIRECT4」による4輪の緻密な駆動力制御と合わさることで、BEVならではの圧倒的な加速体験を味わうことができるでしょう。急速充電は、150kWの充電器を使用した場合、80％までの充電が最短28分で完了する点も実用的です。

今回の最新型でとりわけ印象的な新機能が、レクサス初採用の「インタラクティブマニュアルドライブ」です。8速の仮想有段ギアをパドルシフトで操作することで、BEVでありながら擬似的な変速を楽しめる機能となっています。

変速時のショックや回転数に合わせた緻密なサウンド演出により、まるでMT車を操るような対話感覚が味わえるのです。電動化が進む時代においても「運転する悦び」を諦めないというレクサスの姿勢が、この機能に凝縮されているといえるでしょう。

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最新のRZの価格は790万円から950万円（消費税込）です。

モーターの高出力化・航続距離の伸長・充電時間の短縮といったBEVとしての実用性向上と、運転する悦びを両立させた唯一無二の存在として、レクサスらしい質感とサイズ感をBEVに求めるユーザー待望の1台といえます。