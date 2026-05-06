6日朝、福島県の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故がありました。バスは部活動の練習試合で福島県に向かっている最中でした。この事故で車外に投げ出された男子生徒1人が死亡したほか、後続の車とあわせ、26人が重軽傷を負っています。



リポート

「福島県郡山の事故現場です。バスが車線からはみ出し大破しています」





大破したマイクロバス。さらに・・リポート「ガードレールがバスの中に入っているのが見えます」変形したガードレールが車内に入り込み、事故の衝撃の強さを物語っています。付近の住民「すごい音したんだ。バーンっていうような。いままでにない音。まさかこんな状況になっているなんて思っていなかったから、これは大変だと思った」事故があったのは、福島県の磐越道上り線猪苗代インター・磐梯熱海インター間です。警察などによりますと、6日午前7時45分ごろ「バスがガードレールに衝突し、後続の車が追突した」と後続の車に乗っていた人から消防に通報がありました。事故を起こしたバスは新潟市中央区にある北越高校、男子ソフトテニス部の部員を乗せて福島県へ向かう最中でした。北越高校によりますと、バスは午前5時半ごろ新潟市中央区にある北越高校を出発。練習試合のために福島県富岡町へ向かっていました。事故当時、生徒20人を乗せたバスは胎内市に住む会社員の男性（68）の運転で磐越自動車道を走行。引率の教員が別の車でバスを先導していました。そして、午前7時半ごろ、マイクロバスがゆるやかなカーブ上でガードレール手前にあったクッションドラムに衝突。男子生徒1人が車外に投げ出され反対車線まで飛ばされました。さらに、後続のワゴン車が事故のはずみで折れ曲がったガードレールに衝突しました。この事故で車の外に投げ出された生徒がその場で死亡が確認…さらにマイクロバスに乗っていた運転手と生徒20人が重軽傷を負ったほか、後続のワゴン車に乗っていた6人が軽傷を負っています。6日午後、北越高校が取材に応じました。北越高校 灰野正宏 校長「残念ながら本校の生徒が1名亡くなったということについては痛恨の極みであります。今回の事故についてこういう事故が二度と起きないようにするためにどうすべきかも含めて、改めて経緯を丁寧に説明したい」北越高校によると、車両と運転手については北越高校の所属ではなく、「県内のバス会社が手配した」としています。北越高校 灰野正宏 校長「部活動の顧問が業者に頼んで借り上げたという形になっています。業者の方についても、詳細がちょっとわからない」ゴールデンウィークに発生した痛ましい事故・・警察が事故の詳しい原因を調べています。