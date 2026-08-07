TeNYテレビ新潟ニュース
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【伝統】“新潟まつり”が開幕 大民謡流しに住吉行列、花火大会など……ことしは節目の300周年で記念行事も
万代太鼓の力強い響きと篠笛の澄み切った音色が祭りの始まりを告げます。7日に開幕した“新潟まつり”。大民謡流しや住吉行列、花火大会などが3日間に…
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【新シーズン活躍願い】JR新潟駅をチームカラーで彩る「アルビジャック」
＜野澤 洋輔社長＞「JR新潟駅をアルビジャックします！」社長自ら紹介してくれたのはJR新潟駅に施されたアルビレックス新潟の装飾です。JR東日本の新…
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8日開幕 船越アルビの現在地 船越優蔵監督に開幕直前インタビュー
いよいよ明治安田J2リーグが、8日開幕します。J1復帰を託された船越優蔵監督。就任1年目で築いた土台にこの夏、新たな積み上げを加えてきました…
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【コメ】極早生「葉月みのり」収穫始まる 高品質もコメ余りで価格は“下落見通し”《新潟》
県内で最も早く収穫が始まるコメの1つ”葉月みのり”の稲刈りが柏崎市で始まりました。ことしは品質よく仕上がったもののコメ余りの影響で店頭価格は…
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【9月から引き下げ】“生活道路”の法定速度「時速60キロ」から「時速30キロ」へ どんな道路が対象？
9月1日から「生活道路」における自動車の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。どんな道路が対象となるのでしょうか。警察によると、「…
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熱中症に警戒を 新潟市で37.8℃ “立秋”はこの夏一番の暑さに《新潟》
7日も猛暑に見舞われた県内。県内の最高気温は新潟市秋葉区で37.8℃を観測しこの夏、一番の暑さとなりました。朝から気温が上がり強い日差しが照りつ…
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【軽自動車と原動機付き自転車が衝突】原動機付き自転車を運転していた84歳男性が死亡《新潟・加茂》
加茂市で7日、軽自動車と原動機付き自転車が衝突する事故がありました。この事故で、原動機付き自転車を運転していた84歳の男性が死亡しました。事故…
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「側溝に脱輪しているトラックがある」 トラック運転席から意識不明の60代男性を発見 搬送されるも死亡 《新潟・糸魚川》
糸魚川市で7日、意識不明の状態で60代の男性が発見されました。男性は糸魚川市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死因は大…
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【台風情報】大型で非常に強い台風13号は非常に強い勢力に 台風15号はお盆休みに影響のおそれも（7日午後4時現在）
大型で非常に強い台風１３号は非常に強い勢力となって沖縄本島地方や奄美地方にかなり接近し、沖縄地方、奄美地方では“線状降水帯”が発生して、大雨…
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7日は熱中症の疑いで20人が救急搬送 8日も「熱中症警戒アラート」発表（7日午後5時現在）
7日の県内はすべての観測地点で30℃を超え、新潟市秋葉区新津では37.8℃を観測しことし1番の暑さとなりました。消防によりますと、午後5時時点で熱中…
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【4日連続】8日の新潟県に「熱中症警戒アラート」発表 7日は新潟市秋葉区新津で37.8℃観測 ことし1番の暑さに《新潟》
7日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上昇。新潟市秋葉区新津では県内でことし最も高い気温となる37.8℃を観測しました。環境省と気象庁は8月8日（…
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86歳男性が釣りに出かけたまま帰宅せず 県警のヘリが波打ち際で倒れている男性を発見 死亡を確認《新潟》
釣りに出かけた阿賀野市に住む男性（86）が6日、聖籠町の新潟東港のふ頭の波打ち際で打ち上げられているのが見つかりました。その後、男性は死亡が確…
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「護身用として持っていた」ナイフを車の中に隠し持っていた疑い 海水浴場の駐車場で車内にいた男（53）を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕《新潟・佐渡》
佐渡市で6日、佐渡市新穂北方に住む無職の男（53）が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、男は6日午後5時20分ごろ、佐渡市河…
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【クマ】エサとなる「ブナの実」ことしの秋は豊作予想 県が調査結果を発表 一方、出没件数は昨年度に次いで多く引き続き注意を《新潟》
県は7日、クマのエサとなるブナの実などについて、ことしの秋の豊凶調査の結果（速報値）を発表しました。県全体で豊作と予想されています。県は、ブ…
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【大雨の影響】県内で住宅被害113棟に 阿賀野市で69棟 新潟市29棟など（7日午前9時現在）
7月24日から新潟県内で降り続いた大雨による被害状況について、県内の住宅113棟（床上浸水20棟、床下浸水93棟）に被害があったことがわかりました。人…
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JR新潟駅を“アルビ”で装飾 J2リーグ8日開幕へ《新潟》
サッカーの明治安田J2リーグ。8日に開幕戦を迎えるアルビレックス新潟は、JR新潟駅構内をアルビレックスの装飾で彩る「アルビジャック」…
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各地で猛暑日予想 3日連続「熱中症警戒アラート」発表中 県内で熱中症疑いの死者も《新潟》
県内には3日連続で熱中症警戒アラートが発表されています。6日も熱中症の疑いで死者が出ており、県は熱中症への注意を一層呼びかけています。朝…
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【トキエア】冬ダイヤ発表 神戸線が毎日運航・名古屋（中部）線は増便へ 札幌（丘珠）線は冬期間減便へ《新潟》
新潟空港を拠点とする地域航空会社トキエアは、10月25日～2027年3月27日までの冬ダイヤを発表しました。神戸線はこれまで月・金・土・日の週4日…
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【お盆期間】上越新幹線自由席 下りは8日（土）上りは16日（日）午後がピークと予測 JR東日本
JR東日本によるとお盆期間の上越新幹線の自由席の混雑予測について、首都圏からの下りの混雑ピークは8月8日と予測しているということです。8月8…
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阿賀野市で“夜の小学校探検”「ナイトスクール」 夏休みの校舎で宝さがし！《新潟》
夏休みが始まって2週間。みなさんはどんな思い出ができましたか。阿賀野市では子どもたちが夜の学校を探検しました。どんなお宝が見つかったのでしょ…