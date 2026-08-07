TeNYテレビ新潟ニュース

「側溝に脱輪しているトラックがある」 トラック運転席から意識不明の60代男性を発見 搬送されるも死亡 《新潟・糸魚川》

糸魚川市で7日、意識不明の状態で60代の男性が発見されました。男性は糸魚川市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死因は大…