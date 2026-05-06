「何となく淡泊に、何となく試合が終わってしまう」今季10敗目のマリノスに元日本代表FWが私見。指揮官は失意「盛り返す力もなかった」

「何となく淡泊に、何となく試合が終わってしまう」今季10敗目のマリノスに元日本代表FWが私見。指揮官は失意「盛り返す力もなかった」