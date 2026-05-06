「何となく淡泊に、何となく試合が終わってしまう」今季10敗目のマリノスに元日本代表FWが私見。指揮官は失意「盛り返す力もなかった」
試合を配信する『DAZN』で解説を務めた元日本代表FW福田正博氏が、今季の横浜F・マリノスについてコメントする。
「この百年構想リーグ、ちょっと僕の全体的な印象なんですけど、今日みたいなゲームをすることがけっこうあるんですよね。何となく淡泊に、何となくそのまま試合が終わってしまう、みたいな。複数失点して。
粘り強く戦っていく印象があんまりない試合がけっこうありますよね。それはやっぱり、簡単に失点を重ねてしまうってことが、１つ大きな要因なのかもしれませんけど」
５月６日に行なわれた地域リーグラウンドEAST第15節で、横浜FMはFC町田ゼルビアと敵地で対戦。スコアレスで迎えた54分に、相手のサイド攻撃からエリキに先制点を許すと、66分にCKから藤尾翔太のヘディングシュートを決められ、０−２で敗れた。
今季はここまで二度の３連敗があり、前節は初のPK戦負け。そして今節の町田戦で敗れ、通算10敗目。不安定な戦いが続き、EASTで10チーム中８位に沈む。
今１つ、突き抜けられずにいる。町田戦後のフラッシュインタビューで、大島秀夫監督は「全体的に、自分たちがやろうとしたことを自信を持ってやり切れなかった。後半、ああやって先制点を取られて、苦しい状況になって、盛り返す力もなかった」と振り返る。
百年構想リーグは、残り３試合。現状を打破するような戦いを見せられるか。相手は鹿島アントラーズ、柏レイソル、東京ヴェルディだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「この百年構想リーグ、ちょっと僕の全体的な印象なんですけど、今日みたいなゲームをすることがけっこうあるんですよね。何となく淡泊に、何となくそのまま試合が終わってしまう、みたいな。複数失点して。
粘り強く戦っていく印象があんまりない試合がけっこうありますよね。それはやっぱり、簡単に失点を重ねてしまうってことが、１つ大きな要因なのかもしれませんけど」
今季はここまで二度の３連敗があり、前節は初のPK戦負け。そして今節の町田戦で敗れ、通算10敗目。不安定な戦いが続き、EASTで10チーム中８位に沈む。
今１つ、突き抜けられずにいる。町田戦後のフラッシュインタビューで、大島秀夫監督は「全体的に、自分たちがやろうとしたことを自信を持ってやり切れなかった。後半、ああやって先制点を取られて、苦しい状況になって、盛り返す力もなかった」と振り返る。
百年構想リーグは、残り３試合。現状を打破するような戦いを見せられるか。相手は鹿島アントラーズ、柏レイソル、東京ヴェルディだ。
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