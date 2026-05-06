6人組アイドルメンバー、疲労骨折でパフォーマンス一部制限「急なご報告となり大変申し訳ございません」
【モデルプレス＝2026/05/06】6人組アイドルグループ・夜光性アミューズの公式X（旧Twitter）が6日に更新された。メンバーのふてこが疲労骨折したことを報告した。
【写真】喘息で疲労骨折したアイドル
公式Xでは「ふてこが喘息の影響による疲労骨折のため、本日のライブよりパフォーマンスを一部制限させていただきます」と報告。「急なご報告となり大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
ふてこはこの投稿を引用し「昨日の時点で骨折していた」と告白。「ここ最近喘息でパフォも特典会もうまいことやれず、すみません。治るまで見守ってくれると嬉しいです」とつづっている。
夜光性アミューズは、iLiFE!らが所属するHEROINESから2021年にデビュー。みぽたぽた、神楽ひなこ、白空こあい、ふてこ、炎谷莉奈、柊ききの6人で構成される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】喘息で疲労骨折したアイドル
◆ふてこ、喘息で疲労骨折
公式Xでは「ふてこが喘息の影響による疲労骨折のため、本日のライブよりパフォーマンスを一部制限させていただきます」と報告。「急なご報告となり大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
◆6人組アイドル・夜光性アミューズとは
夜光性アミューズは、iLiFE!らが所属するHEROINESから2021年にデビュー。みぽたぽた、神楽ひなこ、白空こあい、ふてこ、炎谷莉奈、柊ききの6人で構成される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】