第６回中国国際消費品博覧会の深圳市ブースに展示された卓上ロボット。（４月１５日撮影、海口＝新華社記者／許芸潁）

【新華社深圳5月6日】中国広東省深圳市でこのほど開かれたロボット産業展示会「FAIR plus 2026」で、「深圳市ロボット産業発展白書（2025）」が発表された。それによると、25年の深圳ロボット産業の総生産額は前年比20.6％増の2426億元（1元＝約23円）となり、過去最高を更新した。

ロボット産業クラスターの売上高は34.3％増の379億300万元、増加値（付加価値額）は25.0％増の73億6600元で、高めの伸びを維持し、産業の強靭（きょうじん）さと活力が一層顕著になった。

第14次5カ年規画（2021〜25年）期間のロボット産業規模は飛躍的な成長を遂げ、総生産額は20年の1582億元から25年には2426億元と、年平均11.0％以上増加した。

分野別では、産業用ロボットが特に好調だった。21〜25年の生産台数の年平均伸び率は22.0％となり、25年の生産台数は43.1％増の19万4900台で全国の25.2％を占めた。サービス用ロボットもリードを維持し、生産台数は年平均12.0％増え、25年は9.0％増の796万6500台で全国の42.9％を占めた。

ロボット産業のイノベーション能力が継続的に強化された。白書によると、25年時点でロボット関連特許を持つ企業の数は19.4％増の4676社に達した。市場主体の規模拡大に合わせ、イノベーション主体数も増加している。