金沢vs愛媛 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
MF 2 長峰祐斗
MF 6 村田航一
MF 13 白輪地敬大
MF 16 毛利駿也
MF 26 村田迅
MF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
控え
GK 31 上田樹
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
FW 11 杉浦恭平
FW 18 大澤朋也
監督
辻田真輝
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 44 森山公弥
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 22 竹本雄飛
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
監督
大木武
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
MF 2 長峰祐斗
MF 6 村田航一
MF 13 白輪地敬大
MF 16 毛利駿也
MF 26 村田迅
MF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
控え
GK 31 上田樹
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 23 四宮悠成
FW 9 ブワニカ啓太
FW 11 杉浦恭平
FW 18 大澤朋也
監督
辻田真輝
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 44 森山公弥
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
MF 70 前田椋介
MF 99 樺山諒乃介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
MF 13 山下雄大
MF 22 竹本雄飛
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
FW 88 山口太陽
監督
大木武