平日の100均に人だかりが…「棚がスッカスカに…！」出会えたらラッキーな人気キャラグッズ
こんなの可愛すぎる！『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』
商品名：ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）
外寸：110mm×107mm
厚み：0.06mm
内容量：3枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4903320168169
『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』は、ちいかわの形にカットされたジップ袋。見た瞬間に心をつかまれる可愛さです。
3枚入りと決して大量ではないものの、その分ひとつひとつの満足度は高く、持っているだけで気分が上がるアイテムです。
裏面が透明になっているため中身が見やすく、シールや小物、ハンドメイド素材の収納にも便利。
さらにメイク用パフなどのストック入れとしても活用でき、小物を清潔に持ち運ぶのにもぴったりです。
男女問わず使いやすい！『アクリルキーホルダー うさぎ』
商品名：アクリルキーホルダー うさぎ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4903320167933
『アクリルキーホルダー うさぎ』は、しっかりとした存在感のある大きめサイズでありながら、派手すぎない落ち着いた配色が特徴。
いわゆる“大人可愛い”デザインになっているため、老若男女問わず日常使いしやすいのが魅力です。鍵やランチトートにつけるだけで、さりげなく個性をプラスしてくれます。
クオリティが高い！『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』
商品名：缶バッジ ハチワレ＆ラッコ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径56mm
種類：全2種
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4903320167971
『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』は、コレクション欲をくすぐるのがホログラム加工の缶バッジ。
きらきらと光る質感に加え、やわらかい色合いが絶妙に組み合わさり、通常の缶バッジとは一味違う仕上がりです。
ポーチやバッグ、キャップのワンポイントとしても映えるため、ファッション感覚で楽しめるのもポイント。つい全種類集めたくなるような完成度の高さです。
今回は『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』、『アクリルキーホルダー うさぎ』、『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』をご紹介しました。
平日の昼間にもかかわらず人だかりができていた人気っぷり。すでに棚はスカスカになっていたので、出会えたら超ラッキーです。
筆者が訪れた店舗では、文具コーナーにちいかわグッズの専用売り場が設けられていましたよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。