平日の100均に人だかりが…「棚がスッカスカに…！」出会えたらラッキーな人気キャラグッズ

ダイソーの文具コーナーで思わず足を止めてしまう光景に出会いました。そこには、ちいかわグッズの専用売り場が設けられ、平日の昼間にもかかわらず人だかりができている状態。すでに棚はスカスカだったので、争奪戦は必至です。どれも100均商品とは思えないクオリティなので、見つけたら即買い推奨ですよ！

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こんなの可愛すぎる！『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』

商品名：ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

外寸：110mm×107mm

厚み：0.06mm

内容量：3枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320168169

『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』は、ちいかわの形にカットされたジップ袋。見た瞬間に心をつかまれる可愛さです。

3枚入りと決して大量ではないものの、その分ひとつひとつの満足度は高く、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

裏面が透明になっているため中身が見やすく、シールや小物、ハンドメイド素材の収納にも便利。

さらにメイク用パフなどのストック入れとしても活用でき、小物を清潔に持ち運ぶのにもぴったりです。

男女問わず使いやすい！『アクリルキーホルダー うさぎ』

商品名：アクリルキーホルダー うさぎ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320167933

『アクリルキーホルダー うさぎ』は、しっかりとした存在感のある大きめサイズでありながら、派手すぎない落ち着いた配色が特徴。

いわゆる“大人可愛い”デザインになっているため、老若男女問わず日常使いしやすいのが魅力です。鍵やランチトートにつけるだけで、さりげなく個性をプラスしてくれます。

クオリティが高い！『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』

商品名：缶バッジ ハチワレ＆ラッコ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径56mm

種類：全2種

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320167971

『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』は、コレクション欲をくすぐるのがホログラム加工の缶バッジ。

きらきらと光る質感に加え、やわらかい色合いが絶妙に組み合わさり、通常の缶バッジとは一味違う仕上がりです。

ポーチやバッグ、キャップのワンポイントとしても映えるため、ファッション感覚で楽しめるのもポイント。つい全種類集めたくなるような完成度の高さです。

今回は『ダイカットフィルムチャック袋 ちいかわ』、『アクリルキーホルダー うさぎ』、『缶バッジ ハチワレ＆ラッコ』をご紹介しました。

平日の昼間にもかかわらず人だかりができていた人気っぷり。すでに棚はスカスカになっていたので、出会えたら超ラッキーです。

筆者が訪れた店舗では、文具コーナーにちいかわグッズの専用売り場が設けられていましたよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。