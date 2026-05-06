完熟フレッシュ・池田レイラ、12歳→20歳の比較写真にSNS騒然「ホンマビックリ」「めっちゃかわいい」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田57CRAZY（50）が6日までに自身のSNSを更新。娘で相方の池田レイラ（21）の激変ショットを公開した。
【写真】すんごい成長…おかっぱ頭であどけない表情を見せる12歳の完熟フレッシュ・池田レイラ
池田はSNS上で展開されていた「これよりすごい変化をした画像出せた人優勝」とのポストを引用して、娘・レイラの写真を公開。1枚目では、12歳のデビュー当時のあどけない表情を見せるレイラだったが、2枚目では、20歳を迎え大人の表情に成長している。
この投には「時の流れはやすぎやー」「ホンマビックリした」「めっちゃかわいい」との反響が寄せられている。
【写真】すんごい成長…おかっぱ頭であどけない表情を見せる12歳の完熟フレッシュ・池田レイラ
池田はSNS上で展開されていた「これよりすごい変化をした画像出せた人優勝」とのポストを引用して、娘・レイラの写真を公開。1枚目では、12歳のデビュー当時のあどけない表情を見せるレイラだったが、2枚目では、20歳を迎え大人の表情に成長している。
この投には「時の流れはやすぎやー」「ホンマビックリした」「めっちゃかわいい」との反響が寄せられている。