試合では秩序が保たれ、勝利後は完全なカオス。アーセナルが20年ぶりにCLファイナルへ。“美しい物語”をブダペストで完結させられるか【現地発】

試合では秩序が保たれ、勝利後は完全なカオス。アーセナルが20年ぶりにCLファイナルへ。“美しい物語”をブダペストで完結させられるか【現地発】