【とんがり帽子のアトリエ】第5話のクライマックスシーン約６分間の映像を期間限定無料公開！
毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて好評放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』より、5月5日（月）に放送となった第5話「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」のクライマックスシーン約6分間の映像が公式Youtubeにて期間限定で無料公開された。
＞＞＞第5話場面カットやPV場面カットをチェック！（写真43点）
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
5月5日（月）に放送となったTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の第5話「「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」」にて、その圧倒的な映像クオリティで視聴者から「歴史に残る神回」「音と映像の完璧な演出」「もはや劇場版のクオリティ」と大反響を呼んだクライマックスシーン約6分が、アニメ公式Youtubeにて期間限定で無料公開された。
主人公のココをはじめとするアトリエの仲間たちが知恵を合わせて描いた魔法で巨大な巨鱗竜（ドラゴン）に立ち向かう様を描いた第5話、思わず息を呑む圧巻のクライマックスシーン映像をぜひこの機会に楽しんでほしい。
TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』は毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて好評放送・配信中。今後の展開もお見逃しなく。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
＞＞＞第5話場面カットやPV場面カットをチェック！（写真43点）
『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
TVアニメは2026年4月6日（月）23時からTOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信が決定。Netflix、ABEMA、クランチロールでは第1話＆第2話の同時配信と以降話数の1週間先行配信も決定した。
アニメーション制作は、TVアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』・TVアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
主人公のココをはじめとするアトリエの仲間たちが知恵を合わせて描いた魔法で巨大な巨鱗竜（ドラゴン）に立ち向かう様を描いた第5話、思わず息を呑む圧巻のクライマックスシーン映像をぜひこの機会に楽しんでほしい。
TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』は毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて好評放送・配信中。今後の展開もお見逃しなく。
（C）白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
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