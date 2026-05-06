メキシコから米本土へ 古江彩佳ら日本勢13人出場の“ミズホ”組み合わせ発表
＜ミズホ・アメリカズオープン 事前情報◇5日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ 7日（木）から開幕する「ミズホ・アメリカズオープン」の組み合わせが発表された。
〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く 渋野日向子は安定感を求めてタテ振りスイングに?
メキシコから米本土に戻る今大会は、自由の女神像を望むリバティ・ナショナルGCからニュージャージー州のマウンテンリッジCCに舞台を移し行われる。日本勢は13人が出場する今大会は、馬場咲希は1番からトップスタートとなり、日本時間午後8時15分にティオフする。先週、最終日最終組で戦った勝みなみは、畑岡奈紗、アリセン・コープス（米国）と同組で、翌8日（金）の午前2時23分にスタートする。ブランドアンバサダーを務める古江彩佳は、チェ・ヘジン（韓国）、ジェニファー・カプチョ（米国）との組み合わせとなった。また、同午前1時26分には笹生優花、吉田優利、櫻井心那による日本勢3人のグループも組まれた。原英莉花は同午前2時21分にティオフする。昨年はジーノ・ティティクル（タイ）が2位のセリーヌ・ビュティエ（フランス）に4打差をつけて圧勝した。デフェンディングチャンピオンは、イン・ルオニン（中国）、ユン・イナ（韓国）との組み合わせとなった。今季メジャー初戦「シェブロン選手権」から2連勝中のネリー・コルダ（米国）は出場しない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ミズホ・アメリカズオープンの組み合わせ
最新！ 米女子ポイントランキング
「結果がすべてじゃない」櫻井心那はマンデー挑戦→全米予選会の過酷な2週間へ
渋野日向子はリシャッフル突破ならず「出られる試合を必死に戦う」
先週Vの反響は「500件」 難関・西コース退治し菅沼菜々は母の日に“2つ目のプレゼント”を
〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く 渋野日向子は安定感を求めてタテ振りスイングに?
メキシコから米本土に戻る今大会は、自由の女神像を望むリバティ・ナショナルGCからニュージャージー州のマウンテンリッジCCに舞台を移し行われる。日本勢は13人が出場する今大会は、馬場咲希は1番からトップスタートとなり、日本時間午後8時15分にティオフする。先週、最終日最終組で戦った勝みなみは、畑岡奈紗、アリセン・コープス（米国）と同組で、翌8日（金）の午前2時23分にスタートする。ブランドアンバサダーを務める古江彩佳は、チェ・ヘジン（韓国）、ジェニファー・カプチョ（米国）との組み合わせとなった。また、同午前1時26分には笹生優花、吉田優利、櫻井心那による日本勢3人のグループも組まれた。原英莉花は同午前2時21分にティオフする。昨年はジーノ・ティティクル（タイ）が2位のセリーヌ・ビュティエ（フランス）に4打差をつけて圧勝した。デフェンディングチャンピオンは、イン・ルオニン（中国）、ユン・イナ（韓国）との組み合わせとなった。今季メジャー初戦「シェブロン選手権」から2連勝中のネリー・コルダ（米国）は出場しない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ミズホ・アメリカズオープンの組み合わせ
最新！ 米女子ポイントランキング
「結果がすべてじゃない」櫻井心那はマンデー挑戦→全米予選会の過酷な2週間へ
渋野日向子はリシャッフル突破ならず「出られる試合を必死に戦う」
先週Vの反響は「500件」 難関・西コース退治し菅沼菜々は母の日に“2つ目のプレゼント”を