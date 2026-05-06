開催：2026.5.6

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 9 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が6日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとアスレチックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

3回裏、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 ATH

7回裏、4番 アドリア・ガルシア 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 2-0 ATH、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 4-0 ATH、7番 ブライソン・ストット 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 6-0 ATH

8回裏、1番 トレー・ターナー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 7-0 ATH、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 9-0 ATH

9回表、8番 ダレル・ハネズ カウント3-2から押し出しの四球でアスレチックス得点 PHI 9-1 ATH

試合は9対1でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:24:06 更新