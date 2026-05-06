西関東連絡道路のなかで重要な役割を担う大滝トンネルとは

埼玉県秩父市の大滝地区で現在整備が進められている「大滝トンネル」。

急カーブや落石の危険が伴う国道140号の現道を大きくバイパスし、安全で快適なアクセスを実現するこのプロジェクトは、地元住民や観光客から熱い視線を集めています。

【画像】「ええぇぇ！」 これが「すごい落石」で通行止めになった国道140号です（30枚以上）

今回は、大滝トンネルを内包する「西関東連絡道路」の概要から、大滝トンネルの工事進捗、そして開通によってもたらされる数々のメリットや、実際に筆者が走った印象、そして利用者の声などをまじえて解説します。

大滝トンネルが一部を構成する「西関東連絡道路」は、埼玉県の関越自動車道「花園IC」と、山梨県の「新山梨環状道路」とを結ぶ地域高規格道路です。

広く北関東と甲信・東海地方の人や物の交流を促進し、経済や観光などの活性化を目指す広域的な幹線道路として位置付けられています。

この地域高規格道路とは、高規格幹線道路を補完し、地域の自立的発展や地域間の連携を支える道路として指定された路線のこと。

自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね60km／h以上の走行サービスを提供できる道路として整備が行われています。

西関東連絡道路においては、これまでに「皆野寄居バイパス」および「皆野秩父バイパス」がすでに開通済み。現在整備中である大滝トンネルは、これらに続く重要な整備区間となっています。

そんな大滝トンネルは、秩父市大滝地区の国道140号現道が抱える課題を解決するために計画されました。起点の「秩父市荒川白久」から、終点の「秩父市大滝」までを結びます。

これまでの進捗状況としては、2015年にルート検討を開始し、2021年には大滝トンネルの本体工事に着手。そして、2024年度に大滝トンネルの本体が完成しました。

トンネルを含む事業区間の延長は約2.4kmで、そのうちの約2.0kmがトンネル区間となり、通行無料となる予定です。

では大滝トンネルが開通することでどのようなメリットがあるのでしょうか。

大滝トンネルの整備により、これまで多くの課題を抱えていた現道から、安全で快適な道路環境へと生まれ変わります。

主な効果として、走行時間の短縮、安全性の向上、地域の防災力強化、観光地へのアクセス改善が期待されています。具体的には以下の3点が挙げられます。

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●1. 落石などの危険な区間を回避し、災害に強い道路

国道140号の現道は、急斜面の山裾を切り開いた道路であるため、急カーブが連続し、落石や岩盤崩落が多く発生していました。

過去約20年間だけでも、大規模な落石が20回以上発生しており、そのたびに通行止めなどの交通規制を余儀なくされていたのです。

さらに、この区間は秩父市内で唯一、迂回路のない幹線道路のため、災害時に道路が寸断されると、避難や物資の輸送に大きな支障をきたすという弱点も。

大滝トンネルが開通することで、これらの危険な現道区間を回避でき、平常時はもちろん、災害時においても安心・安全に通行できるようになります。

●2. 狭あいで見通しの悪い区間がなくなり、交通事故が減少

現道には、岩盤が車道にせり出している「オーバーハング」の箇所や、狭あいなトンネル、見通しの悪い急カーブなどが多数存在。

そのため、追突や正面衝突などの交通事故が発生しやすく、この区間の死亡事故率は平均の3倍にも上っていたといい、大滝トンネルの整備により、十分な幅員が確保されるため、交通事故の大幅な減少が期待されています。

●3. 走行時間の大幅短縮と、観光地へのスムーズなアクセス

大滝トンネルは、現道約7kmの区間を、約2kmのトンネルで一気にショートカットする道路です。

これにより、走行距離が約5km短縮され、秩父市街地方面から周辺の観光地へのアクセス時間も約10分程度短縮される見込みです。

近年、秩父市の観光客は増加傾向となり、国道140号沿線には「三峯神社」や「三十槌の氷柱（みそつちのつらら）」といった有数の観光スポットが点在しており、アクセス改善による観光客のさらなる増加が期待されています。

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西関東連絡道路とは？（出典：埼玉県 県土整備部 西関東連絡道路建設事務所 ）

またこのルートを利用するユーザーも大きな期待を寄せています。

Aさんは「元々この辺りの道路は、道幅が狭いうえに交通量もそれなりでした。少しずつ工事により改善されていますが、大滝トンネルが完成することでより快適になると思います」と話してくれました。

Bさんは「今までぐるっと回って道の駅に行ってましたが、大滝トンネルができると真っ直ぐにいけることになるので嬉しいですね」

実際に筆者も何度か大滝トンネル周辺を含む西関東連絡道路を走っています。

それこそ「皆野寄居バイパス」が出来るまでは関越道から秩父に行くのに一苦労で、この開通により周辺の道路環境や観光客増加には大きな効果が出ていると思います。

また今回取り上げている「大滝トンネル」は、秩父市内の国道140号において大きく迂回しているエリアだったこともあり、長野に早く抜けたい場合にはトンネルの工事風景を見ながら「早期開通」を願っていました。

ただ大滝トンネルの開通後も従来の国道140号沿いには「金蔵落としの渓流」や「大達原の手掘り隧道」などの名所もあり、見どころは健在です。

現道の落石による通行止めで、まさかの先行開通？ どういうこと？

ところで、この大滝トンネルですが、実は最近、思わぬ形で迂回路としての役割を果たしていました。

一般国道140号（秩父市大滝地内）において、2025年7月と9月に落石が発生しました。

これに伴う対策工事と復旧作業のため、現場周辺（三峯神社鳥居付近から大滝神庭交流広場入口付近までの延長約1.2kmの区間）では、2026年2月末までの予定で全面通行止めが実施されていました。

この現道の通行止め期間中、秩父市街地から山梨県方面への交通を確保するため、なんとおおむね完成に近づいていた大滝トンネルが暫定的に迂回路として供用されていたのです。

SNS上では「完成前のトンネルを通れる貴重な経験でした」、「R140秩父市大滝地内で落石で長期間通行止のため 完成していない大滝トンネルを暫定供用中。舗装されておらず 15キロ制限だが 迂回効果抜群」という声も。

未舗装で速度制限が設けられている状態でありながらも、ショートカットによる迂回効果の高さが実証された形となりました。

しかし、落石の対策工事が無事に完了したため、予定より早い2026年1月27日に、一般国道140号の全面通行止めは解除。

そのため迂回路として暫定的に通行可能だった大滝トンネルについても同日をもって通行終了となりました。

現在は再び、本来の開通に向けた工事等のため通行できなくなっています。利用者にとっては、工事中の新しいトンネルをいち早く体験できる貴重な機会となったようです。

大滝トンネルの整備効果は？（出典：埼玉県 県土整備部 西関東連絡道路建設事務所 ）

大滝トンネルの本体工事は現在、トンネル本体の工事完成に向けて着実に事業が進められています。

また、事業地周辺の環境調査についても、工事完成まで継続して行われる予定であり、自然環境にも配慮しながらプロジェクトが進行しているようです。

一時的な暫定供用を経て、利便性の高さを実際に体感した人も多く、正式な開通への期待はさらに高まっています。

大滝トンネルの完成は、西関東連絡道路の広域的なネットワークをさらに強固なものにするだけでなく、秩父地域が長年抱えてきた交通の難所を劇的に改善します。

平常時の快適なドライブや観光振興はもちろん、有事の際の「命の道」として、大滝トンネルの今後の展開から目が離せません。