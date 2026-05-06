5日、東京のJR御茶ノ水駅近くの交差点で、信号無視をした軽自動車が別の車と衝突し、横転する事故がありました。軽自動車を運転していた男性の母親に話を聞きました。

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車道で横転してしまった1台の車ですが、ドアは開いていて、犬を抱いた男性の姿がありました。車内から出ようとしている瞬間でしょうか。別の動画には…

目撃者

「ワンちゃんがいる」

周囲の人が犬の姿に気づいているようなやりとりや、男性が犬を別の人にあずけて車から降りようとしているような場面もありました。

■運転手の母親「頭を整理していこうと…」

5日夜、私たちはこの車に同乗していた、運転手の母親に話を聞くことができました。

同乗していた母親

「（Q．何人で乗っていた？）この子（犬）入れて3人。（Q．運転していたのは？）長男です。25歳。相手の方にもちゃんとお詫びしたい。車ぶつけた方とか、ケガされた方に、ちゃんとやらないといけない。何から始めていいか分からないので、ゆっくり頭を整理していこうと思います」

■「あれだけクラクション…尋常じゃない」

事故からおよそ2時間後に、空から確認すると軽自動車は横転したままです。

警視庁などによりますと、5日午前10時すぎ、東京・文京区の交差点で軽自動車と乗用車が衝突する事故がありました。

事故が起きた原因は、軽自動車の信号無視でした。

岩粼陽フィールドキャスター

「軽自動車は信号無視をして、交差点に進入し、自動車と衝突して、横転したということです」

近くにいた歩行者4人も巻き込まれ、軽自動車を運転していた男性を含む5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷でした。

事故を起こす直前の軽自動車を見たという男性は…

軽自動車を見た現場近くで働く人

「私が荷物を店に運ぼうと思って、ここを通っている時に（軽自動車が）横を通り過ぎていきました。（Q．それはどんな様子？）車のスピードが速かったので、様子のおかしい車だなと思っていました」

「そしたら（クラクションの）ぷっぷっぷっという音鳴らしていて、あれ？って思ったらガシャンガシャンガシャンって音がした。そのあとは車がひっくり返っていました。あれだけクラクション鳴らすというのも尋常じゃない」

事故後の現場の様子を撮影したという動画には、大きなサイレンとともに救急車が到着する様子や、横転した車の横で座っている人の姿が映っていました。

軽自動車を見た現場近くで働く人

「周りの人が『救急車！救急車！』って騒いでいて、助けようとして何人かでやっていました。比較的車は通るけど、スピードを出す場所ではない」

■千代田区内でスピード違反、白バイが追跡

男性が車を目撃する300メートルほど手前に設置された防犯カメラの映像では、1台のタクシーが通過したあと、事故を起こしたとみられる軽自動車が通過していくのが分かります。

タクシーと軽自動車の速度を比較すると、軽自動車のほうが、スピードが出ているのが分かります。

この軽自動車、実は、この事故を起こす前にも別の事故を起こしていました。

軽自動車は文京区内で横転事故を起こす前、隣接する千代田区内でスピード違反をし、警察官に停止を求められたものの逃走していたといいます。

その後、白バイが追跡していたといいますが…

岩粼陽フィールドキャスター

「軽自動車は横転する事故を起こす前に、400mほど離れた交差点でも信号無視をして、乗用車と事故を起こしていたといいます」

■横転事故の数分前も…信号無視し接触事故

白バイの警察官が追跡をする中、横転する事故を起こす数分前には400メートルほど離れた別の交差点でも信号無視をし、右折してきた乗用車と接触する事故を起こしていたといいます。

この事故でのけが人はいませんでした。

さきほどの防犯カメラは、1つ目の事故現場と2つめの事故現場の間に設置されていました。これまでの情報を総合すると、防犯カメラの映像の前後で、少なくとも2回は信号無視をしていたことになります。

■目撃者「普通もっと深刻になると思う」

2つめの事故を起こした後の運転手とみられる人物の様子を見たという女性は…

目撃者（事故後の“運転手”について）

「犬を（周りの人に）あずけて（車の）上で周りを見ている感じ。（事故を起こしたようには）見えなかった。普通もっと深刻になると思う」

■母親「いくら言っても聞かない子」

軽自動車の助手席に同乗していた運転手の母親は…

同乗していた母親

「最初スピード、止まりなさいと言われて。止まったんだけども、逃げちゃった。（Q．なぜ逃げたのか）分かりません。（Q．その後はどうなった）間もなくして事故。（Q．どのくらいスピード出てた）分からない。うそとかじゃなくて、怖かった。私が横からメーター見えるから出し過ぎだよとか。速いとか、もう少しゆっくりでいいよと言って。いくら言っても聞かない子なので」

「人格が変わる。前の車が遅いとイライラし出す子。あの子、結構スピードだすから、まさかここにきてと思わなかった。本当に申し訳ない。どういう状況か分からないが、1日も早くなおしてもらいたい」

警視庁は当時の詳しい状況を調べています。

（5月5日放送『news zero』より）