スパーズのビクター・ウェンバンヤマがNBA新記録の12ブロック…トリプルダブルも達成

5月5日（現地時間4日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ミネソタ・ティンバーウルブズとの「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦を102－104で落とし、シリーズ黒星発進となった。

試合は終始1ケタ点差で、同点17度、リードチェンジ19度の激戦。終盤にジュリアン・シャンペニーが逆転をかけて放った3ポイントシュートが落ちたことで、アウェーのウルブズが逃げ切った。

それでも、スパーズのビクター・ウェンバンヤマはウルブズ最初のポゼッションでテレンス・シャノンJr.のショットをブロックすると、続くポゼッションでもシャノンJr.のレイアップをブロックで阻止。

ウェンバンヤマは、前半を終えて圧巻の7ブロック。プレー・バイ・プレー導入後、2010年のドワイト・ハワード（元オーランド・マジックほか／8本）に次ぐ歴代2位の快記録に達すると、試合全体で12本のブロックショットをお見舞いした。

22歳のビッグマンは、1973－74シーズン以降、プレーオフにおける1試合最多ブロック本数でNBA新記録を樹立。これまでの最多は1985年のマーク・イートン（元ユタ・ジャズ）、1990年のアキーム・オラジュワン（元ヒューストン・ロケッツほか）、2012年のアンドリュー・バイナム（元ロサンゼルス・レイカーズほか）がたたき出した10本だった。

この日のウェンバンヤマは、3ポイント8本をすべて落とすなどフィールドゴール成功率29.4パーセント（5／17）と不調だった。それでも、11得点15リバウンド12ブロックのトリプルダブルに5アシストをマーク。プレーオフの1試合で、10得点15リバウンド10ブロック超えのトリプルダブルを残したのは、ウェンバンヤマがNBA史上初となった。

ホームで接戦の末に2点差で惜敗したスパーズは、7日の第2戦でシリーズ戦績を1勝1敗のタイにすべく、ウルブズ戦へ挑むこととなる。

【動画】ウルブズとの初戦でウェンバンヤマがトリプルダブル！





