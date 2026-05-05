気象庁の天気図によりますと、きょう（5日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したということです。中心気圧は1008ヘクトパスカルとなっています。

【画像をみる】15日（金）までの天気シミュレーション

天気図に表記されている「TD」＝「TROPICAL DEPRESSION」は「熱帯低気圧」（最大風速34ノット未満）を指します。

あす（6日）午前9時、熱帯低気圧の中心気圧は1004ヘクトパスカル、今後、西よりへゆっくりの速さで進んでいくと予想されています。

その後、「台風」へ発達する見込み

気象庁の予想天気図によりますと、熱帯低気圧は7日（木）には「TS」＝「TROPICAL STORM」の表記となっていて、台風（最大風速34ノット以上48ノット未満）へと発達する見込みだということです。

▶【画像掲載】5日（火）～10日（日）3時間ごとの雨風シミュレーション

周辺の海水温は？

3日現在の気象庁の海面水温実況では、熱帯低気圧の発生が見込まれる海域は30度以上となっています。

今後の気象情報に注意してください。

15日（金）にかけて雨のシミュレーション画像

6日（水）～7日（木）

8日（金）～9日（土）

10日（日）～11日（月）

12日（火）～13日（水）

14日（木）～15日（金）