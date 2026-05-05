サイゼリヤの木製プレートに刻まれた謎のアルファベットが、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】「D.G」って、どういう意味なの？

「あの。。。有識者の方、教えてください！ サイゼリヤの、辛みチキン、ドリアのしたにD.Gってあるんですけど。何ですか？ かーぽんが知りたいそうです。」



と件の暗号を紹介したのは香凛さん（@kurerikku511）。



プレートの中央に焼き印で刻まれた「D.G」の文字。果たして、どんな意味があるのだろうか？



香凛さんにお話を聞いた。



ーーこのプレートに興味をもった経緯は？



香凛：サイゼリヤで食事中、上にのっているお皿だけ交換しようとしたところ「D.G」の文字を発見しました。ドリア皿の下だったため「ドリア、グラタン用って意味では？」と娘のかーぽんに伝えたのですが、一緒に注文していた辛みチキンのプレートにも同じ文字が…かーぽんが「辛みチキンにもあるなら、ドリア、グラタン用ではないのでは？」と言い出し、気になってポストした次第です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



香凛：子供のちょっとした疑問が反響を呼び、驚いています。「ドリア、グラタン用ではないか」「ドルチェ&ガッバーナ？」「ドンキーコング？」などクスッとするお答えも、たくさんありました。たくさんの方々にお時間を割いていただき、うれしくありがたいかぎりです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「他の方々も書いてますけど「ドリア・グラタン」の意味です 茶色の鉄板はグラタン皿ともいうので、それを置く用になってます 今では辛味チキンもそれに置かれるようになった感じです（少し前はドリア・グラタンとムール貝だけだった）」

「ドリア・グラタンです。 ドリアやグラタン、辛味チキンなどを焼く茶色いグラタン皿をのせる面と、裏側はハンバーグなどの黒い鉄板をのせる面があるので、区別のために印字されています。（印字がないものもあります）」

「スタッフさんに聞いたらDoria & Gratinの略だって！ あの皿、ドリア・グラタン系専用面なんだそうです。かーぽんさん納得した？ 」



など、数々の情報提供が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは、この暗号をご覧になったことはあるだろうか？



なお香凛さんは現在、YouTube「赤紫白鳩チャンネル」やニコニコ動画でゲーム実況を投稿中。『エレメンタルストーリー』や『クラッシュ・バンディクー』が中心ということなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）