持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」を展開するプレナス（東京都中央区）は、「麻辣湯（マーラータン）弁当」「ガパオライス」など4商品を2026年5月8日に発売する。

チーズを加えた「チーズ麻辣湯弁当」、麺と合わせた「ガパオまぜ麺」も

"旨辛アジアフェア"第2弾は、初登場の「麻辣湯弁当」など2品と、本格タイ料理が気軽に楽しめる「ガパオライス」など2品が登場。

「麻辣湯弁当」は、チキンベースのスープに本醸造醤油を組み合わせ、トウバンジャンや山椒、ホアジャオ、唐辛子をブレンドし、さらにマーラージャン、トウチジャンを加え、奥行きのあるコクを実現。鋭い辛さと、じんわりと痺れる味わいを楽しめる。

キャベツやタマネギ、ニンジン、もやしなどのほか、もちもち食感の「平太はるさめ」を加えた計7種類の具材が入ったボリュームのある1杯に仕上がっている。

価格は、「麻辣湯弁当」が730円（以下全て税込）、チーズと辛さの一体感を楽しめる「チーズ麻辣湯弁当」が830円。

毎年期間限定の「ガパオライス」が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスがきいたタイ直輸入のガパオソースで鶏ひき肉を香ばしく炒め、刺激的な辛さの本格的な味わい。レモンをしぼって酸味を合わせられるほか、別添のナンプラー（魚醤）で味の変化を楽しめる。

価格は、「ガパオライス」、もちもちの麺を合わせた「ガパオまぜ麺」ともに690円。