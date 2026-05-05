ユーチューバー・ヒカル（34）が5日、自身のXを更新。この日、離婚を公表したカップルユーチューバー「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサーのなごみ（26）とこーくん（28）について言及した。

ヒカルは2人の離婚を報じる記事を引用し、「絶対はないんだと思わされる 逆も然りで絶対離婚する！って言われててもそうならない人もいるという事」と言及。「仲良しに見えて仮面夫婦もいれば世間で叩かれててもおしどり夫婦は存在する 本当のところは当人たちにしか分からない」と私見をつづった。ヒカル自身も25年12月に実業家・進撃のノアとの離婚を公表している。

なごみとこーくんは双方のインスタグラムを通じ、離婚を公表。なごみは「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」と、こーくんへの感謝をつづった。

こーくんも「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」とつづった。

2人は2019年にYouTubeチャンネルを開設。「なこなこカップル」として人気を集め、女性ファッション誌やアパレルブランド広告に引っ張りだこに。24年3月の「東京ガールズコレクション」で公開プロポーズし、同年10月に結婚したことを報告した。