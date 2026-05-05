春の味覚の代表格といえばタケノコですが、収穫直後からあくが増すとされており、食べる前にしっかりあく抜きをする必要があります。タケノコのあく抜きを上手に行う方法について、カゴメの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「タケノコ」のあく抜きを簡単に済ませる“テクニック”です！

公式アカウントはタケノコをあく抜きする方法として、「赤唐辛子とぬかを使用」「重曹を使用」の2つを紹介。その手順について、それぞれ次のように紹介しています。

【赤唐辛子とぬかを使用する方法】

（1）ぬかと赤唐辛子を加え、強火でゆでる。

（2）沸騰したら落としぶたをして、弱火で40分から1時間ゆでる。

（3）ゆでた後は湯止め（鍋のまま冷めるまで置く）をして、あくを出し切る。

【重曹を使う方法】

（1）タケノコを適度な大きさにカットする。

（2）重曹を入れたたっぷりの湯で、弱火で30〜40分ゆでる。重曹は水1リットルに対し、小さじ1が目安。

この投稿に対して、SNS上では「タケノコご飯が好きです。固い部分はきんぴらにしてもおいしいですね」「毎年、朝採りタケノコをいただくのでありがたいです」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。