人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が5月4日、自身のアメブロを更新。長男「たろくん」の最後の“顔ハメパネル”姿を公開した。

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4月3日の更新で、長男のSNSでの顔出しを終了することを報告していた桃。

この日は「ラスト顔ハメパネル。」というタイトルでブログを更新し、「明日たろが5歳になることをきっかけに、顔出しを卒業するわけなのですが…これが、たろがこのブログで見せる最後の顔ハメパネルになるかもしれない…！」と、息子たちの写真を添えて説明した。

「ブログでは、顔部分をスタンプで隠しちゃったらね、なんにも残らないしね笑」と述べつつ、「最後も良い感じにばっちり表情キマりました」と振り返った。

最後に「これからは、たろの代わりに、ブログでは私としょうくんのパネルをどうか楽しみにしていただけるとうれしいです…（とか言って）」と夫と自身の顔ハメパネル写真も公開。「あぁ、私顔の角度完全にミスってて悔しい…！精進します!!!!!!」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「お顔が見れなくなるのは残念ですが、ご両親の賢明な判断だと思います」「今まで癒しと楽しみをくれて本当にありがとう」「寂しすぎる」「顔出しは危険だからね。守ってあげてください」など、さまざまなコメントが寄せられた。