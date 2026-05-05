鈴木奈々、スパイスから作った本格カレーに反響「具材たっぷりで良いですね」「レシピ知りたい」
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの鈴木奈々が5月3日、自身のInstagramを更新。本格的な手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「スパイスからなんて本格的」具だくさんの手作りバターチキンカレー
鈴木は「昨日は友達の家でカレーパーティーでした」とつづり、友人から教わったという本格的なスパイスカレーの写真や友人達と談笑している写真など複数枚を投稿。しめじやトマト、鶏肉などの具材がたっぷり入ったバターチキンカレーを公開している。さらに「美味しすぎて感動しました」と、感想を記している。
この投稿に「美味しそう」「レシピ知りたい」「具材たっぷりで良いですね」「栄養満点」「スパイスからなんて本格的」「カレー食べたくなりました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「スパイスからなんて本格的」具だくさんの手作りバターチキンカレー
◆鈴木奈々、スパイスから作った本格カレー
鈴木は「昨日は友達の家でカレーパーティーでした」とつづり、友人から教わったという本格的なスパイスカレーの写真や友人達と談笑している写真など複数枚を投稿。しめじやトマト、鶏肉などの具材がたっぷり入ったバターチキンカレーを公開している。さらに「美味しすぎて感動しました」と、感想を記している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「レシピ知りたい」「具材たっぷりで良いですね」「栄養満点」「スパイスからなんて本格的」「カレー食べたくなりました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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