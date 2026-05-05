パンサーの尾形貴弘が４日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。一人娘のさくらちゃんから強烈な束縛を受けていると明かした。

この日は「こどもの日」特集で芸人が子どもたちと出演。尾形は一人娘と一緒に登場し、まずは自分が妻への束縛が強く「宅急便の人が来てもしゃべるな」などと言ってしまうと告白した。

そんな尾形の遺伝を受け継いだのか、さくらちゃんも、大好きなパパに対して相当な束縛を課しており「共演した女性と写真を撮ってＳＮＳに挙げたりすると、（顔面近づけて）『浮気だろ！』って」と言われてしまうという。

他にも「飲みに行っても（娘から）鬼電」がかかってくるといい、さくらちゃんは「ママ以外の人と写真撮るのは嫌」「知らない女の人といたら嫌」と素直に伝えた。

パパのどこがそんなに好きなの？と聞かれると「面白いところ」と即答。尾形も嬉しい反面「最近怖くなってきた」といい、「これを見て」とズボンを下ろすと、股間部分にさくらちゃんの写真が入ったブリーフをはいていた。

「さくらが作った。このパンツ。怖くないですか？」というとスタジオは爆笑。さらにさくらちゃんは宣材写真でシールを作ってシール帳に貼ったり、パパの写真が柄となった壁紙も制作。なぜ、パンツを作ったのか？と聞かれると「女の子と写真を撮ったときに鼻を伸ばしているから」とピシャリ。

尾形は、子どもたちに声が聞こえないようヘッドフォンを付けさせた上で「こんなんで浮気もできないですよ！」と絶叫していた。