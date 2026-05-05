『トイ・ストーリー5』ウッディとアンディらおもちゃと子どもの絆を描く特別映像解禁
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『トイ・ストーリー』から『トイ・ストーリー4』までの中で描かれた名シーンを振り返りながら、最新作『トイ・ストーリー5』へとつながる特別映像が解禁された。ウッディとアンディの楽しい日々と感動の別れのシーンなどを、『トイ・ストーリー3』でアンディ役の日本語吹替版声優を務めた小野賢章のナレーションでつづる。
【動画】『トイ・ストーリー５』おもちゃの日特別映像
本日5月5日は「こどもの日」であると同時に、日本玩具協会と東京玩具人形問屋協同組合が「こどもによい玩具を与える」ことや「玩具を大切にする」こと、「親たちに玩具について関心を深めさせる」ことを目的に制定した「おもちゃの日」でもある。これにちなんで今回の特別映像が解禁となった。
カウボーイ人形のウッディとスペース・レンジャーのフィギュアのバズ・ライトイヤーを中心に、おもちゃたちの友情と冒険を描く「トイ・ストーリー」シリーズ。物語ではおもちゃたちの活躍だけでなく、持ち主である子どもたちとの絆も描かれる。
特別映像は、『トイ・ストーリー』で描かれたウッディと幼いアンディの大切な日々を映したシーンから始まる。
何をするにもいつも一緒だったアンディとウッディ。アンディは幼い頃からウッディが大好きで、長い年月を一緒に過ごした2人にはかけがえのない絆があった。
そんなアンディが大学生になる時、おもちゃたちを家の屋根裏に大切に保管するはずだったが、ある日近所に住む女の子ボニーがおもちゃで楽しく遊ぶ姿を見つける。アンディは一番の相棒だったウッディを大学へ連れていくつもりだったが、“おもちゃは子どものためにあるべき”だと思い、ボニーにおもちゃたちを譲り、お別れすることを決断。アンディはボニーへ「みんなのこと大事にするって約束してくれるかな？僕の…宝物なんだ」とおもちゃたちを渡す。
子どもとの絆があるキャラクターは、ほかにもいる。『トイ・ストーリー2』で初登場して以降、ウッディたちと共にアンディの家やボニーの家で暮らすカウガール人形のジェシーだ。ジェシーにはかつて、ウッディにとってのアンディのような存在であるエミリーがいて、一緒に楽しく遊び楽しい思い出がたくさんあった。しかし時がたつにつれ、エミリーから徐々に忘れられてしまい、チャリティーへ寄付に出されてしまうことに。
映像の中でジェシーが、大切な持ち主に思いをはせ、「おもちゃには（子どものことを）忘れられない」と寂しそうに語るシーンは、おもちゃにとって持ち主との絆は大切なものだと実感させられるシーンになっている。
さらに、『トイ・ストーリー3』で登場したピンク色のテディベア、ロッツォも持ち主との楽しい思い出と悲しい傷の両方を抱えていた。おもちゃと子どもは、一緒に過ごした楽しい思い出だけでなく、時に切ない思い出もあり、かけがえのない絆で結ばれている。
大人へと成長していく子どもにとっておもちゃはとても大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。時代が変わっても、いつか別れの時が来たとしても“おもちゃが子どもの心に残せるものはあるはず”という、シリーズを通して描かれてきた問いかけだが、その答えは最新作で描かれる。
ボニーのもとで楽しい日々を送っていたおもちゃたちだったが、最新の電子タブレット“リリーパッド”が現れてからは、ボニーはタブレットに夢中になってしまう。そんなボニーを見て、おもちゃたちは自分たちの存在意義に不安を抱き始め、ジェシーは「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と、強い戸惑いを見せる。
そんなジェシーのSOSを受け、ウッディがボニーの家へと戻り、《ウッディ＆バズ》の名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう。はたしておもちゃたちの居場所はどうなってしまうのか、スマホやタブレットが当たり前のこの時代におもちゃができる”本当の役割“とは―？
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。
【動画】『トイ・ストーリー５』おもちゃの日特別映像
本日5月5日は「こどもの日」であると同時に、日本玩具協会と東京玩具人形問屋協同組合が「こどもによい玩具を与える」ことや「玩具を大切にする」こと、「親たちに玩具について関心を深めさせる」ことを目的に制定した「おもちゃの日」でもある。これにちなんで今回の特別映像が解禁となった。
特別映像は、『トイ・ストーリー』で描かれたウッディと幼いアンディの大切な日々を映したシーンから始まる。
何をするにもいつも一緒だったアンディとウッディ。アンディは幼い頃からウッディが大好きで、長い年月を一緒に過ごした2人にはかけがえのない絆があった。
そんなアンディが大学生になる時、おもちゃたちを家の屋根裏に大切に保管するはずだったが、ある日近所に住む女の子ボニーがおもちゃで楽しく遊ぶ姿を見つける。アンディは一番の相棒だったウッディを大学へ連れていくつもりだったが、“おもちゃは子どものためにあるべき”だと思い、ボニーにおもちゃたちを譲り、お別れすることを決断。アンディはボニーへ「みんなのこと大事にするって約束してくれるかな？僕の…宝物なんだ」とおもちゃたちを渡す。
子どもとの絆があるキャラクターは、ほかにもいる。『トイ・ストーリー2』で初登場して以降、ウッディたちと共にアンディの家やボニーの家で暮らすカウガール人形のジェシーだ。ジェシーにはかつて、ウッディにとってのアンディのような存在であるエミリーがいて、一緒に楽しく遊び楽しい思い出がたくさんあった。しかし時がたつにつれ、エミリーから徐々に忘れられてしまい、チャリティーへ寄付に出されてしまうことに。
映像の中でジェシーが、大切な持ち主に思いをはせ、「おもちゃには（子どものことを）忘れられない」と寂しそうに語るシーンは、おもちゃにとって持ち主との絆は大切なものだと実感させられるシーンになっている。
さらに、『トイ・ストーリー3』で登場したピンク色のテディベア、ロッツォも持ち主との楽しい思い出と悲しい傷の両方を抱えていた。おもちゃと子どもは、一緒に過ごした楽しい思い出だけでなく、時に切ない思い出もあり、かけがえのない絆で結ばれている。
大人へと成長していく子どもにとっておもちゃはとても大切な存在であり、おもちゃにとって大切なのは子どものそばにいること。時代が変わっても、いつか別れの時が来たとしても“おもちゃが子どもの心に残せるものはあるはず”という、シリーズを通して描かれてきた問いかけだが、その答えは最新作で描かれる。
ボニーのもとで楽しい日々を送っていたおもちゃたちだったが、最新の電子タブレット“リリーパッド”が現れてからは、ボニーはタブレットに夢中になってしまう。そんなボニーを見て、おもちゃたちは自分たちの存在意義に不安を抱き始め、ジェシーは「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と、強い戸惑いを見せる。
そんなジェシーのSOSを受け、ウッディがボニーの家へと戻り、《ウッディ＆バズ》の名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう。はたしておもちゃたちの居場所はどうなってしまうのか、スマホやタブレットが当たり前のこの時代におもちゃができる”本当の役割“とは―？
アニメ映画『トイ・ストーリー5』は、7月3日より全国公開。