◆園田競馬２日目（５月５日）

《小牧 太》

６７勝。フロンティエール（７Ｒ）に好感触。「能検の動きが良かった」（◎）。アンコロ（１０Ｒ）は「うまく外に持ち出せたら」（○）。リーガルタイム（１１Ｒ）も「何とかいいレースをしたい」（○）。シャドーストライク（１２Ｒ）は「もう少し前の位置でレースできれば」（○）。

《下原 理》

２勝を挙げ５８勝。ファンシンレディー（１２Ｒ）に気合。「力はある。１番枠がどうかだけ」（◎）。グリームスター（５Ｒ）は「叩き３走目でどうか」（○。）フークタオユエン（７Ｒ）も「入着圏内には顔を出すが…」（○）。ロミヒ（８Ｒ）は「じりじり伸びるタイプ。距離短縮がどうか」（○）。シェナマックス（１１Ｒ）は「ひとつでも上位を目指して」（△）。

《田野 豊三》

最終レースを勝ち５０勝。お薦めはピンクブルー（２Ｒ）で「状態はいい。相手関係次第で」（◎）。ラブユーサクラ（３Ｒ）は「チャンスはある。うまく脚をためて」（◎）。グランレイハート（９Ｒ）も「得意の距離で見直したい」（◎）。ナムラオリビア（８Ｒ）は「状態は安定している。今回は位置を取りに行くつもり」（○）。プッシュユアセルフ（１０Ｒ）も「テンは速い。ロスなく運べれば」（○）。ミナックシアター（１２Ｒ）は「毛づやがもうひとつ。降級戦でどこまで戦えるか」（○）。

《杉浦 健太》

３５勝。ブリオーニ（４Ｒ）に手応え。「追い切るごとに良くなっている」（◎）。アンモード（５Ｒ）は「前走がそれほど負けていないので」（○）。グランサントル（７Ｒ）も「逃げた方がいいので同型馬が気になる」（○）。ベラジオソニック（１１Ｒ）は「最終追い切りでどこまでよくなるか。距離延長は問題ない」（○）。

《小谷 哲平》

１勝追加で２５勝。ナムラマフィン（４Ｒ）で一発を狙う。「最近と同じようなレースはしたくない。前づけするつもり」（◎）。エスオーライジング（１０Ｒ）は「ゲートは速いので行けたら」（○）。

《笹田 知宏》

１９勝。ハツナギ（１２Ｒ）に前進を見込む。「自分のペースで運べれば」（◎）。ステラマリーナ（３Ｒ）は「脚は使っている。展開の助けがあれば」（○）。

《大山 真吾》

１９勝。シンゼンハチマン（６Ｒ）に自信。「大外枠もいいし、力的にも通用するので楽しみ」（◎）。

《土方 颯太》

１７勝。スイートフェアリー（５Ｒ）で勝利を意識。「前走の内容がいい」（◎）。ベラドンナリリー（９Ｒ）も「メンバー的には楽になった。内枠をどう乗りこなすか」（◎）。アウローラルミエル（１２Ｒ）は「序盤の位置取り次第でチャンスはある」（◎）。

《新庄 海誠》

１４勝。期待のウィンザーロア（９Ｒ）は「直線で外に出すことができれば、前走ぐらいは走れる」（◎）。

《松木 大地》

１勝を加え１１勝。メイショウマツリ（３Ｒ）に力が入る。「前走同様にすんなりハナを切れたら」（◎）。ワキノグラス（１Ｒ）は「勝負どころで外に持ち出したい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触