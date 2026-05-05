米人気女優のキャメロン・ディアス（５３）に第３子となる次男が誕生した。夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（４７）が日本時間５日までに自身のＳＮＳで公表した。

マッデンはインスタグラムに「キャメロンと私は、３人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを、喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表します」と投稿。海賊船のような絵が描かれたカードの画像をアップし、そこにはラテン語の「Ｎａｕｔａ」が命名の由来とし、「航海士」「旅人」「旅に出る者であり、未知なるものを恐れない者」を意味すること説明した文章が記載されている。

そして「息子よ、ようこそ、この世に！！私たちは家族とともにいる人生を愛しています。子供たちは健康で幸せで、本当に感謝しています！！！最高に楽しい毎日です」とつづった。

ディアスは、１９９８年（日本は９９年）に公開された「メリーに首ったけ」でスター女優としての地位を確立。その後も「チャーリーズ・エンジェル」（２０００年）、「シュレック」（０１年、声優）シリーズなど多くの作品に出演。１５年にマッデンと結婚し、１９年に長女、２４年に長男が誕生した。３児ともに誕生の経緯は明らかにしていない。