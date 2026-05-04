Novel Core、アニメ『刃牙道』EDテーマとして書き下ろした最新曲の制作の裏側をYouTubeにて公開

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Novel Coreが、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「Mountain Top」の制作の裏側を収めたBehind The Scenes動画を公開した。

■「Mountain Top」はいかにして作られたのか、リアルな瞬間を映し出した映像

「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされたもの。ロックを基軸にしながらも、Novel Coreの多彩な音楽ルーツを融合させた、ハードで緊張感のあるミクスチャーサウンドのうえで強さと戦う理由を描き出している。

「努力する者は、楽しむ者には勝てない」というテーマに、頂に立つ者が背負う孤独や犠牲、その先に広がる景色を重ねながら、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような強さの代償をタイトルに投影。アニメの世界観を落とし込んだ言葉のギミックと、緊迫感を帯びたトラックが生む高揚感のなかで、鋭く畳みかけるラップとエモーショナルな歌唱が交錯し、強さの本質を鮮烈に突きつける一曲に仕上がった。

今回公開されたBehind The Scenesでは、共同制作者であるJUGEMとのトラック制作の模様からレコーディングの裏側までを追いながら「Mountain Top」が形作られていくリアルな瞬間を映し出した映像となっている。

■Novel Core コメント

『刃牙道』のエンディングを任せていただけたことを、心から光栄に思います。

最強であるがゆえに誰よりも孤独な勇次郎。その強さの根源に触れようとする刃牙の視点で、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような “強さの代償” を『Mountain Top』というタイトルに込めました。

さらに “努力する者は、楽しむ者には勝てない” ――刃牙の世界が語り続けてきた強さの哲学をリリックに映し出すことで、武蔵との激闘が放つドラマとも呼応する、ヒリつく一曲になったと思います。

楽曲の至るところに仕掛けたギミックも、ぜひ、アニメとともに感じていただけたら嬉しいです。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『PERFECTLY DEFECTiVE』

2026.02.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mountain Top」

■関連リンク

Novel Core OFFICIAL SITE

https://novelcore.jp/