なぜ打てない？　4年ぶりに起きた4試合連続無安打　大谷翔平に“不振”にド軍ロバーツ監督も不安な現状「脱却するのは分かっているが…」

なかなか打球が上がらず、内容でも苦心が続いている大谷(C)Getty Images

またも快音は響かなかった。現地時間5月4日に敵地で行われたカージナルス戦で、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが4-1で快勝する中で、3打数無安打2四死球と4試合連続で無安打に終わった。

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ドジャースの連敗は「4」で止まった。ゆえにナインの表情は往々にしてリラックスしていたが、大谷だけはどこか険しい顔つきだった。この日は第2打席で四球、第4打席では死球を受け、2度の出塁をしたが、ヒットは生まれず。これで19打数ノーヒットとなった。

大谷にとって自慢のパワーも鳴りを潜めている。一発は4月26日（現地時間）のカブス戦で第6号を放ってから出ておらず、長打そのものも翌27日のマーリンズ戦で二塁打を放ってから出ていない。直近5試合での三振率も26.3%にまで上がり、打席内での質も欠いている。

無論、球界屈指の強打者である大谷は、ライバルからも強く警戒され、徹底的に対策される。打ち崩すのも容易ではない。だが、明らかに精彩欠く状況には指揮官も一抹の不安を抱えている。4日のカージナルス戦後に、ロサンゼルスのスポーツ専門局『Sports Net LA』のフラッシュインタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督は、「間違いなく彼自身が求める基準は高い。それは我々全員だって同じだ」と切り出し、「いつか（不振から）脱却するのは分かっているが、打撃フォームのメカニックの部分で少し修正が必要だと感じている」と語った。