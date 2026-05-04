春に行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキング！ 2位「岡山後楽園」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の慌ただしさが一段落し、休日は少し足を伸ばして心癒やされる景色に出会いたい時期ですね。青い海や美しい緑に囲まれ、旬の味覚も堪能できるぜいたくなひとときを計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本三名園のひとつである岡山後楽園がおすすめです。広大な庭園には芝生や池、季節の花が配置されており、春は桜や新緑が美しく、ゆったりとした時間を過ごすことができます。また、隣接する岡山城との景観の調和も見どころです」（40代男性／千葉県）)、「春は様々な花が咲き乱れて一年で一番美しい季節だから」（50代女性／埼玉県）、「日本三名園の一つとして、春の芽吹きや美しく整えられた庭園の風景を楽しみたいからです。特に桜の時期は、歴史ある大名庭園ならではの優雅な雰囲気の中でお花見ができるのが魅力だと思います」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「倉敷川沿いの桜のライトアップを楽しみたいです」（40代女性／東京都）、「春には倉敷川沿いの柳が新緑に包まれ桜との美しいコントラストが楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「倉敷美観地区は、春の柔らかな光が白壁の町並みや倉敷川に映え、散策が最も楽しい季節だからです。柳の新緑が川沿いを彩り、レトロな建物と自然が調和した景観は歩くだけで心が和みます。美術館やカフェ、工芸店も多く、ゆったりと巡りながら春らしい時間を過ごせる点も魅力です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「岡山県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：岡山後楽園／52票日本三名園の一つである「岡山後楽園」が2位。広大な池泉回遊式庭園では、春の桜や新緑を心ゆくまで楽しめます。隣接する岡山城を望む景色や、丁寧に手入れされた芝生が春の陽光に輝く様子はまさに絶景。歴史ある大名庭園で、優雅な春の散策を堪能できます。
回答者からは「日本三名園のひとつである岡山後楽園がおすすめです。広大な庭園には芝生や池、季節の花が配置されており、春は桜や新緑が美しく、ゆったりとした時間を過ごすことができます。また、隣接する岡山城との景観の調和も見どころです」（40代男性／千葉県）)、「春は様々な花が咲き乱れて一年で一番美しい季節だから」（50代女性／埼玉県）、「日本三名園の一つとして、春の芽吹きや美しく整えられた庭園の風景を楽しみたいからです。特に桜の時期は、歴史ある大名庭園ならではの優雅な雰囲気の中でお花見ができるのが魅力だと思います」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：倉敷美観地区／74票1位に輝いたのは「倉敷美観地区」でした。白壁の蔵屋敷が並ぶ歴史的な街並みに、倉敷川沿いの柳の新緑が芽吹く春は、最も美しい季節の一つです。川舟流しから眺める春の景色や、小路に点在するカフェ巡りなど、ゆったりとした時間を過ごしたい旅行者に絶大な支持を得ています。
回答者からは「倉敷川沿いの桜のライトアップを楽しみたいです」（40代女性／東京都）、「春には倉敷川沿いの柳が新緑に包まれ桜との美しいコントラストが楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「倉敷美観地区は、春の柔らかな光が白壁の町並みや倉敷川に映え、散策が最も楽しい季節だからです。柳の新緑が川沿いを彩り、レトロな建物と自然が調和した景観は歩くだけで心が和みます。美術館やカフェ、工芸店も多く、ゆったりと巡りながら春らしい時間を過ごせる点も魅力です」（40代女性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)