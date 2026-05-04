GENERATIONS中務裕太、鍛え抜かれた圧巻の肉体美公開「彫刻みたい」「完璧な逆三角形」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】GENERATIONSの中務裕太が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。鏡越しの自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】GENERATIONS中務裕太「完璧な逆三角形」バキバキの肉体美
中務は、トレーニングジムのような場所での鏡越しの自撮りショットを投稿。上裸で見事に割れた腹筋や隆起した大胸筋、逞しい腕の筋肉が際立つ姿を披露した。無駄なく引き締まった圧巻の肉体美を見せている。
この投稿には「彫刻みたい」「バキバキの腹筋にうっとり」「ストイックさが伝わってくる」「完璧な逆三角形」「本当にかっこいい」「アニメに出てきそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】GENERATIONS中務裕太「完璧な逆三角形」バキバキの肉体美
◆中務裕太、肉体美際立つ逆三角形ボディ公開
中務は、トレーニングジムのような場所での鏡越しの自撮りショットを投稿。上裸で見事に割れた腹筋や隆起した大胸筋、逞しい腕の筋肉が際立つ姿を披露した。無駄なく引き締まった圧巻の肉体美を見せている。
◆中務裕太の投稿に反響
この投稿には「彫刻みたい」「バキバキの腹筋にうっとり」「ストイックさが伝わってくる」「完璧な逆三角形」「本当にかっこいい」「アニメに出てきそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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